انور الرشيد:ان لم يتم الإعلان في مليونية 14 أكتوبر عن فك الارتباط فلاحاجة لها

قال السياسي الكويتي انور الرشيد انه وفي حال مالم يتم إعلان فك ارتباط الجنوب عن الشمال في ذكرى ثورة 14 أكتوبر فلا حاجة للفعالية من اساسها .

وقال الرشيد معلقا على التطورات السياسية الأخيرة :" أن لم يتم الأعلان في مليونية 14 أكتوبر عن فك الأرتباط فلاحاجة لها.

ولاشهر طويلة دعا الرشيد إلى إعلان فك الارتباط في الجنوب أو اتخاذ خطوات حاسمة وحقيقية فيما يخص استقلال الجنوب .

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