انور الرشيد:ان لم يتم الإعلان في مليونية 14 أكتوبر عن فك الارتباط فلاحاجة لها
الاثنين 09 أكتوبر 2017 04:32 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي الكويتي انور الرشيد انه وفي حال مالم يتم إعلان فك ارتباط الجنوب عن الشمال في ذكرى ثورة 14 أكتوبر فلا حاجة للفعالية من اساسها .
وقال الرشيد معلقا على التطورات السياسية الأخيرة :" أن لم يتم الأعلان في مليونية 14 أكتوبر عن فك الأرتباط فلاحاجة لها.
ولاشهر طويلة دعا الرشيد إلى إعلان فك الارتباط في الجنوب أو اتخاذ خطوات حاسمة وحقيقية فيما يخص استقلال الجنوب .
تعليقات القراء
281632
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الاثنين 09 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
إحتفالات الرابع عشر من أكتوبر القادم ، إحتفالات نكون أو لا نكون ، نكون أهلاً بإستعادة دولة الجنوب العربي المغدور بها في وحدة الشؤم ، أو لا نكون أهلاً لغياب القيادة القادرة على تحقيق ذلك وفي هذه الحالة ستكون عملية إنتحار للمجلس للإنتقالي الجنوبي ولكل المكونات الجنوبية الأخرى . فهل نعي ذلك ؟؟؟؟
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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