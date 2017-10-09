تساءل ناشط مجتمعي بعدن حول جدوى الاحتفالات الجماهيرية التي تقام منذ عشر سنوات في الجنوب بمناسبات وطنية مختلفة .

ودعا الناشط المجتمعي علي محروق إلى احداث نقلة سياسية حقيقي في الجنوب بذكرى ثورة 14 أكتوبر.

وأضاف قائلا :"

طيب احتفلنا وروحنا ايش الجديد يعني هو ذاك هو اللي باع الكيس الدقيق عشان يحضر واللي أخذ من مصروف أولاده عشان يشارك هو الخاسر الوحيد فقط ..

يعني ياشعب لك الجري والشمس والجعجعة اما القيادة في النعيم ولا تذكركم إلا وقت المماحكات السياسية.

المزيد في أخبار وتقارير ناشط مجتمعي : حسنا وماذا بعد الاحتفالات بالساحات تساءل ناشط مجتمعي بعدن حول جدوى الاحتفالات الجماهيرية التي تقام منذ عشر سنوات في الجنوب بمناسبات وطنية مختلفة . ودعا الناشط المجتمعي علي محروق إلى احداث نقلة الكاف يُمثّل المجلس الانتقالي الجنوبي بورشة دولية في عمّان يشارك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف، كممثل للمجلس في ورشة العمل التي ينظمها معهد Chatham House البريطاني بشأن القضية الجنوبية، وتحتضنها العاصمة نشطاء سياسيون واعلاميون يدعون لتوحيد جهود الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر دعا نشطاء سياسيون واعلاميون إلى توحيد الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر ونبذ الفرقة والخلافات بين كافة الأطراف. وقال سياسيون ونشطاء تحدثوا لصحيفة "عدن الغد" ان