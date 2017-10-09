ناشط مجتمعي : حسنا وماذا بعد الاحتفالات بالساحات
الاثنين 09 أكتوبر 2017 03:21 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
تساءل ناشط مجتمعي بعدن حول جدوى الاحتفالات الجماهيرية التي تقام منذ عشر سنوات في الجنوب بمناسبات وطنية مختلفة .
ودعا الناشط المجتمعي علي محروق إلى احداث نقلة سياسية حقيقي في الجنوب بذكرى ثورة 14 أكتوبر.
وأضاف قائلا :"
طيب احتفلنا وروحنا ايش الجديد يعني هو ذاك هو اللي باع الكيس الدقيق عشان يحضر واللي أخذ من مصروف أولاده عشان يشارك هو الخاسر الوحيد فقط ..
يعني ياشعب لك الجري والشمس والجعجعة اما القيادة في النعيم ولا تذكركم إلا وقت المماحكات السياسية.
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