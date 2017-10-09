يشارك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف، كممثل للمجلس في ورشة العمل التي ينظمها معهد Chatham House البريطاني بشأن القضية الجنوبية، وتحتضنها العاصمة الأردنية عمّان، والتي من المقرر بدء أعمالها يوم غد الثلاثاء وتستمر لمدة يومين.

وجاءت مشاركة عدنان الكاف، في الورشة تلبية لدعوة المعهد البريطاني للمشاركة وتمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي في أعمال الورشة الخاصة بالقضية الجنوبية.

وقال عضو المجلس الانتقالي الجنوبي الكاف في تصريح للموقع الخاص بالمجلس: إنه سيتطرق في الورشة إلى علاقة المجتمع الدولي بالجنوب بشكل عام خلال الفترة الماضية، وإلى ما هو المطلوب من المجتمع الدولي تجاه الجنوب وقضيته في الفترة القادمة.

وأضاف: أن توجيه المعهد البريطاني الدعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة في الورشة يعطي دلالات بأن الكثير من المعاهد الدولية المتخصصة مثل Chatham House وغيرها، وكذا المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الحقوقية الدولية تتعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض من شعب الجنوب الذي فوض رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، من خلال مليونية إعلان عدن التاريخي بتشكيل قيادة جنوبية تمثل الشعب الجنوبي العظيم الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى في سبيل تحقيق أهداف ثورته المتمثلة باستعادة وبناء دولة الجنوب.

المزيد في أخبار وتقارير ناشط مجتمعي : حسنا وماذا بعد الاحتفالات بالساحات تساءل ناشط مجتمعي بعدن حول جدوى الاحتفالات الجماهيرية التي تقام منذ عشر سنوات في الجنوب بمناسبات وطنية مختلفة . ودعا الناشط المجتمعي علي محروق إلى احداث نقلة الكاف يُمثّل المجلس الانتقالي الجنوبي بورشة دولية في عمّان يشارك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف، كممثل للمجلس في ورشة العمل التي ينظمها معهد Chatham House البريطاني بشأن القضية الجنوبية، وتحتضنها العاصمة نشطاء سياسيون واعلاميون يدعون لتوحيد جهود الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر دعا نشطاء سياسيون واعلاميون إلى توحيد الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر ونبذ الفرقة والخلافات بين كافة الأطراف. وقال سياسيون ونشطاء تحدثوا لصحيفة "عدن الغد" ان