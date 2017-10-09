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أخبار وتقارير

نشطاء سياسيون واعلاميون يدعون لتوحيد جهود الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر

الاثنين 09 أكتوبر 2017 02:40 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

دعا نشطاء سياسيون واعلاميون إلى توحيد الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر ونبذ الفرقة والخلافات بين كافة الأطراف.

وقال سياسيون ونشطاء تحدثوا لصحيفة "عدن الغد" ان حلول ذكرى ثورة 14 أكتوبر يستوجب استدعاء كل معاني الاخوة والاتفاق وتوحيد الجهود .

وأشار النشطاء إلى ان إقامة فعاليتين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر ستكون مناسبة للتعدد والقبول بالاخر والتأكد على ان الخلاف السياسي لايعبر بالضرورة عن خلاف في التوجهات ورفض الاخر .

ودعا النشطاء إلى دعم كافة الساحات الجماهيرية التي ستحتفي بذكرى الثورة في الجنوب .


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نشطاء سياسيون واعلاميون يدعون لتوحيد جهود الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر
  دعا نشطاء سياسيون واعلاميون إلى توحيد الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر ونبذ الفرقة والخلافات بين كافة الأطراف. وقال سياسيون ونشطاء تحدثوا لصحيفة "عدن الغد" ان


تعليقات القراء
281613
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الاثنين 09 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
بن غدر يريد أن يحتفل مع شرعيته بالرابع عشر من أكتوبر في ساحة العروض تحت رأية وحدة الشؤم مع من سيجلبهم من تعز المحاصرة وبعد تحرير عدن من دنس محتلها الغادر الماكر القبلي الجاهلي المتخلف المتآمر ، فهل يعقل هذا ؟؟؟ إن إستطاع بن غدر فعل ذلك فإن ضوءً أخضر قد أعطي له من جهة نعدها صديقه وإذا بها تكشف عن حقيقة توجهها وستدفع الثمن إن أقدمت على ذلك غالياً واللَّهُ أعلم.

281613
[2] الاستقلال وفك الارتباط هدفنا
الاثنين 09 أكتوبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
المجلس الانتقالي يمثلنا وقائدنا عيدروس الزبيدي الزحف ومدرم موعدنا ولا نامت اعين الجبناء الاستقلال وفك الارتباط هدفنا



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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