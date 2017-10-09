فرق التوعية الميدانية بمخاطر الألغام بحضرموت تنفذ نزولات ميدانية

نفذت فرق التوعية بمخاطر الالغام بمحافظة حضرموت ،اليوم، نزولات ميدانية توعوية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في أربع مديريات بوادي حضرموت والتي ينظمها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.





ويشارك في البرنامج الممول من منظمة اليونيسيف 24 ناشطا وناشطة في المديريات المستهدفة وهي سيئون، شبام، القطن، رخية من خلال توعية المجتمع بمخاطر الألغام والقذائف غير المتفجرة ومخلفات الحروب عن طريق المحاضرات والملصقات وتوزيع البروشرات في التجمعات السكانية في تلك المناطق .





إلى ذلك اطلع مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام اليوم على سير عمل الفرق الميدانية التوعية بثانويتي (الغرفة للبنين) بمديرية سيئون و (الحوطة للبنات) بمديرية شبام .



وأشار باجهام أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بشكل عام من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب ، حاثا الطلاب والطالبات على مواصلة التعليم وبذل المزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق التفوق العلمي، شاكرا إدارتي الثانويتين على تسهيل مهام الفرق الميدانية وعلى حسن الاستقبال ..



من جانبه أشاد مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية شبام محمد بن وبر بجهود العاملين في حملة التوعية من مخاطر الألغام الذي تسببت بحصد أرواح الكثير من الأبرياء..مؤكدا بأن طلاب وطالبات الثانوية نموذج للاهتمام والمثابرة والتفوق آملا منهم الاستفادة وعكس ما تلقوه من فرق التوعية على الواقع لينعم الجميع بالفائدة.

المزيد في أخبار وتقارير ناشط مجتمعي : حسنا وماذا بعد الاحتفالات بالساحات تساءل ناشط مجتمعي بعدن حول جدوى الاحتفالات الجماهيرية التي تقام منذ عشر سنوات في الجنوب بمناسبات وطنية مختلفة . ودعا الناشط المجتمعي علي محروق إلى احداث نقلة الكاف يُمثّل المجلس الانتقالي الجنوبي بورشة دولية في عمّان يشارك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف، كممثل للمجلس في ورشة العمل التي ينظمها معهد Chatham House البريطاني بشأن القضية الجنوبية، وتحتضنها العاصمة نشطاء سياسيون واعلاميون يدعون لتوحيد جهود الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر دعا نشطاء سياسيون واعلاميون إلى توحيد الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر ونبذ الفرقة والخلافات بين كافة الأطراف. وقال سياسيون ونشطاء تحدثوا لصحيفة "عدن الغد" ان