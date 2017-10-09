الشيخ النقيب يدعو شعب الجنوب للزحف إلى العاصمة عدن للمشاركة بفعالية ذكرى ثورة 14 اكتوبر

دعا المرجعية الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي الشيخ عبدالرب النقيب الجنوبيين للزحف الى العاصمة عدن والمشاركة في المليونية المركزية بشارع الشهيد مدرم بالمعلا احتفاءا بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة.

وأصدر الشيخ النقيب بلاغ صحفي تلقت "عدن الغد" نسخة منه، جاء فيه:

بلاغ صحفي صادر عن/ الشيخ النقيب يدعو شعب الجنوب للزحف إلى العاصمة عدن

ياجماهير شعبنا العظيم

وانتم تخوضون غمار كفاحكم وتحققون الانتصارات المتلاحقة نحو بلوغ الهدف النبيل المتمثل بالتحرير والاستقلال وطرد الاحتلال اليمني واستعادة دولة الجنوب.

اننا نحييكم ونشد على أيديكم في هذه المناسبة العظيمة، الذكرى الرابعة والخمسون لثورة 14اكتوبر المجيدة وندعوكم لإحياء هذه الذكرى الخالدة والزحف إلى العاصمة عدن في شارع الشهيد مدرم بـ مدينة المعلأ والتهيئة والاستعداد والتحضير اللائق لهذه المناسبة العظيمة والحضور الفاعل لتوجيه رسالة جديدة إلى العالم تكون خير تعبير ورد سياسي على ما يتم من محاولات الالتفاف على أهداف الثورة الجنوبية، وتزامناً مع وجود حكومة بن دغر اليمنية في العاصمة عدن المتلاعبه بانجازات شعبنا الجنوبي البطل.

يااحرار وحرائر الجنوب…

ان دماء شهدائنا ودموع أمهاتهم وصرخات أطفالهم وأنين جرحانا وعذابات معتقلينا وقهر ومعاناة شعبنا تملي علينا اليوم الوقوف صفا واحد لمواجهة التحديات، والوفاء الحقيقي لتلك الدماء يتمثل بالثبات والعزم والاستمرار بالتضحية فلنجعل من الذكرى الرابعة والخمسون لثورة أكتوبر المجيدة مناسبة عظيمة للتعبير العلني عن إرادة شعب الجنوب التواق للحرية والاستقلال.

إننا ندعو المقاومة الجنوبية الباسلة ومكونات الحراك الجنوبي إلى تشكيل اللجنة التحضيرية واللجان العاملة، وندعو رجال الأعمال والخيرين والمجموعات الداعمة لثورة التحرير والاستقلال الى دعم تلك اللجان للعمل وتوفير المواصلات ولضمان نجاح المهرجان.

وإننا نجدها مناسبة لنشيد بدور السلطات المحلية في العاصمة عدن في استقرار الأمن والنجاحات المتتالية في مكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الأشقاء في دول التحالف العربي، وندعوهم للعمل على تأمين وحماية المهرجان.

وفي الاخير نطلب من جميع القنوات الفضائيه العربية والعالمية ومختلف وسائل الإعلام مواكبة هذا الحدث بنزاهة مهنية ونقل رأي وصوت الشارع الجنوبي بكل مصداقية وأمانة مهنية دون اي تعتيم.

الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل للجرحى الأبطال الحرية للأسرى الشجعان وانها لثورة حتى النصر بإذن الله .

ودمتم.

ملاحظة : نرجو تفويت الفرصة امام اولئك الذين يفرقون ويمزقون صفنا الجنوبي الذين ضحى بكل ما يملك كي يصل لمثل هذا الانجاز الذي حققته مقاومتنا من نصر عظيم.

صادر عن المرجعية الجنوبية ونقيب يافع

الشيخ//عبدالرب بن احمد ابوبكر النقيب

2017/10/9

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