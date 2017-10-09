أمين عام حزب رابطة الجنوب العربي يدعو لأحياء فعالية 14 أكتوبر في شارع مدرم بالمعلا

دعا الأمين العام لرابطة الجنوب العربي محمد ابوبكر بن عجرومة أبناء الجنوب الى أحياء فعالية 14 أكتوبر المجيدة في المعلا والالتفاف حول المجلس الانتقالي وقيادته .

وقال بن عجرومه في تصريح وزع على وسائل الإعلام اليوم الاثنين أن تضحيات شهدائنا وجرحانا ومعاناة أسرهم لا يجب أن تذهب سدى وعلينا التوحد والالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي والذي يمثل حالياً آمال وتطلعات شعبنا في قيادته نحو الحرية والاستقلال وإليكم نص البيان :-

يا جماهير شعبنا الأبي في الداخل والخارج تطل علينا هذا العام الذكرى الرابعة والخمسون لثورة 14 أكتوبر المجيدة وقد اقتربنا اكثر واكثر نحو مطلبنا جميعاً في نيل الجنوب لحريته واستقلاله بفضل الله أولاً ثم بتضحيات الشهداء والجرحى الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى ارضنا الحبيبة وبفضل صمودكم انتم رجالاً ونساءً كبيركم وصغيركم .

يا جماهير شعبنا الأبي إنه لمن المؤسف والمؤلم حقاً بعد كل هذه التضحيات والانجازات التي حققها شعبنا نحو حريته واستقلاله لنعود بعدها إلى المهاترات الإعلامية والمماحكات السياسية من أجل مناصب زائلة واموالاً فانية فالجميع زائل والوطن باقٍ تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل فاخلصوا لوطنكم وقضيتكم واعملوا لمستقبل اجيالكم ولا تمنحوا اعداءكم الفرصة لخلخلة صفوفكم وزرع الفتنة والشقاق بينكم فالتاريخ لا يرحم وفيه من العبر والمواعظ ما يستفاد منه لمن هم أولوا عقل وفهم .

يا أبناء شعبنا العظيم اننا في رابطة الجنوب العربي ومع تقديرنا الكامل لفخامة الاخ عبدربه منصور هادي والذي وقف وقفة مشرفة أمام أطماع المد الفارسي ومرتزقته في اليمن وتحمل المصاعب والمشاق في سبيل صدهم ودحرهم ايماناً منه واستشعاراً لخطرهم على المنطقة برمتها الا أننا نرى أن خير من يمثل القضية الجنوبية في هذا الوقت هو المجلس الانتقالي الجنوبي والمفوض من قبل الشعب الذي خرج في مليونية مهيبة ليعطي لهم ذلك التفويض .

وبما أن رابطة الجنوب العربي والتي على مدى مسيرتها النضالية التي تجاوزت الستون عاماً تؤمن بالديمقراطية الحقيقية والمتمثلة باحترام اراء الشعوب وعدم فرض الوصاية عليها فإننا نؤيد إقامة فعالية 14 أكتوبر المجيدة في الساحة التي دعى إليها المجلس الانتقالي الجنوبي وندعوا الجميع إلى حضور هذه الفعالية والحشد لها حتى يرى العالم أجمع اننا موحدون على كلمة واحدة ومطلب واحد وهو نيل الحرية والاستقلال .

حفظ الله الجنوب وشعبه وحفظ الله اليمن وشعبه والأمة العربية والإسلامية جمعاء ونسأل الله الرحمة والمغفرة للشهداء الابرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين .

صادر عن الأمانة العامة لرابطة الجنوب العربي

محمد ابوبكر بن عجرومه العولقي

الأمين العام

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