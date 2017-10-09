شطارة يدعو لدعم جميع الساحات المحتفلة بذكرى ثورة 14 أكتوبر في عدن
الاثنين 09 أكتوبر 2017 02:15 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
دعا السياسي الجنوبي والاعلامي لطفي شطارة إلى دعم كافة الساحات الجماهيرية في عدن والمحتفية بذكرى ثورة 14 أكتوبر في الجنوب.
وقال شطارة معلقا على حالة من الشد والجذب بهذا الخصوص :" طالما والهدف واحد إستعادة دولة الجنوب فليتحول كل الجنوب ساحات وشوارع الى مهرجانات بمناسبة 14 أكتوبر .. المواطن في الجنوب لم يعد قاصرا ، والشعب الذي صنع انتصارا على الانقلابيين في حرب 2015 ، لا يمكن أن يقبل بأي التفاف على قضيته او الهدف الذي ناضل من أجله.
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