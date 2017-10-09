شطارة يدعو لدعم جميع الساحات المحتفلة بذكرى ثورة 14 أكتوبر في عدن

دعا السياسي الجنوبي والاعلامي لطفي شطارة إلى دعم كافة الساحات الجماهيرية في عدن والمحتفية بذكرى ثورة 14 أكتوبر في الجنوب.

وقال شطارة معلقا على حالة من الشد والجذب بهذا الخصوص :" طالما والهدف واحد إستعادة دولة الجنوب فليتحول كل الجنوب ساحات وشوارع الى مهرجانات بمناسبة 14 أكتوبر .. المواطن في الجنوب لم يعد قاصرا ، والشعب الذي صنع انتصارا على الانقلابيين في حرب 2015 ، لا يمكن أن يقبل بأي التفاف على قضيته او الهدف الذي ناضل من أجله.

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