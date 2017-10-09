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كرمان تشكك في دور التحالف في اليمن وتتهم السعودية بمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن

الاثنين 09 أكتوبر 2017 02:17 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

شككت الناشطة والسياسية اليمنية توكل كرمان في دور التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية واتهمت الأخيرة بمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن.

وقالت الناشطة اليمنية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أراد الرئيس هادي أن يصلي عيد الأضحى في عدن فأعاده رجال الأمن السعوديون من المطار!!".

وأضافت "هل لازال هناك أغبياء يصدقون أن هذا تحالف لإعادة الشرعية؟".

وكثفت الناشطة اليمنية من هجومها على التحالف العربي في الفترة الأخيرة وكان آخرها حين قارنته بتحالف الانقلابيين حيث قالت في تغريدة أخرى: "بلدي اليمن يتعرض للابادة والتقويض الممنهج من قبل التحالف الانقلابي المدعوم من ايران والتحالف العربي بقيادة الامارات والسعودية".


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تعليقات القراء
281596
[1] بدأت اصدقك..
الاثنين 09 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
لو فكرنا بكلامك ففيه الكثير من المصداقيه .. ولكن لخوف البعض من قول ذلك فوجدوا الحل وهو قول ذلك على لسانك لانها جبناء ولذا تصريحاتك لها الاهتمام الكبير ولها وقع حتى على معارضيك ..لانهم يقولون ماتقوليين مع فارق هم يسكتون خوفا وجبنا وعماله وانت تجاهرين بها..ولذا هذا الاهتمام ليس فقط في الاخبار بل وحتى المعلقين فاخبارك وتصريحاتك تثير اهتمامهم ولذا كل خبر عنك تجدي انها من اكثر الاخبار تعليقا سلبا وايجابا ..وهذا الخبر ايضا اتوقع له ذلك..فتحيه لك ولشجاعتك التي بسببها جعلتي من عفاش مخلوعا بينما من ينتقدوك الان كانوا يلعقون حذائه ولذا لاتبتئسي فهم رجال بالاسم وانتي امراءه بالف رجل منهم..

281596
[2] كرمان اسم محافظه فى ايران ولا نعلم ما اذا هناك رابط بين الجذور العرقيه لهذه المخلوقه بذالك المكان ؟؟
الاثنين 09 أكتوبر 2017
محلل | البلاد
منصور هادى انتخبه الشماليين وهى اعلى نسبه مشاركه فى تاريخ الشمال ولم يشارك فى الجنوب الا8% وجلهم ينحدرون من الشمال وعناصر الويه الجيش القابع فى الجنوب ... اذن عوده منصور هادى منطقيا الى صنعاء العاصمه التى انتخبته ومن ثم طردته ..ماذا يمكن ان يقوم به فى عدن ؟؟ على الشماليين ان يحرروا مدنهم وان يتركوا الصياح من بعيد ..الحوثى سيقيم الدوله الحوثيه الاثنعشريه ونقولكم من الان لاشان للجنوب ولا لاهله باليمن لدينا وطننا وسندافع عنه .. ينبغى للشماليين ان يحرروا صنعاء ليس من اجل الوحده ولكن من اجل مستقبلكم لم بعد عبدالناصر حيا الذى اهداكم ثوره 26سبتمبر التى بقيتم عاجزين عن الانتصار لها



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