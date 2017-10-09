كرمان تشكك في دور التحالف في اليمن وتتهم السعودية بمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن

شككت الناشطة والسياسية اليمنية توكل كرمان في دور التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية واتهمت الأخيرة بمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن.

وقالت الناشطة اليمنية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أراد الرئيس هادي أن يصلي عيد الأضحى في عدن فأعاده رجال الأمن السعوديون من المطار!!".

وأضافت "هل لازال هناك أغبياء يصدقون أن هذا تحالف لإعادة الشرعية؟".

وكثفت الناشطة اليمنية من هجومها على التحالف العربي في الفترة الأخيرة وكان آخرها حين قارنته بتحالف الانقلابيين حيث قالت في تغريدة أخرى: "بلدي اليمن يتعرض للابادة والتقويض الممنهج من قبل التحالف الانقلابي المدعوم من ايران والتحالف العربي بقيادة الامارات والسعودية".

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