جنوبيون يطلقون حملة للإعتذار لبريطانيا في ذكرى رحيلها
الاثنين 09 أكتوبر 2017 11:45 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أطلق نشطاء جنوبيون على مواقع الواصل الاجتماعية حملة لتقديم الاعتذار للحكومة البريطانية وذلك في ذكرى ثورة مسلحة انتهت بطرد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن قبل عقود من اليوم .
وقدم العشرات من النشطاء اعتذارا للتاج البريطاني عن الثورة التي اطاحت بحكمهم في عدن قبل عقود .
واطلق على الحملة الشعبية للإعتذار مسمى (اسفين ياحبابة) وتعني الاعتذار للجدة ملكة بريطانيا .
واحتلت بريطانيا جنوب اليمن لاكثر من 129 عام قبل ان ترحل في العام 1967.
وبعد عقود من هذا التاريخ باتت الاراء متضاربة حول صوابية الثورة ضد الاستعمار البريطاني من عدمه .
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