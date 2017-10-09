أطلق نشطاء جنوبيون على مواقع الواصل الاجتماعية حملة لتقديم الاعتذار للحكومة البريطانية وذلك في ذكرى ثورة مسلحة انتهت بطرد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن قبل عقود من اليوم .

وقدم العشرات من النشطاء اعتذارا للتاج البريطاني عن الثورة التي اطاحت بحكمهم في عدن قبل عقود .

واطلق على الحملة الشعبية للإعتذار مسمى (اسفين ياحبابة) وتعني الاعتذار للجدة ملكة بريطانيا .

واحتلت بريطانيا جنوب اليمن لاكثر من 129 عام قبل ان ترحل في العام 1967.

وبعد عقود من هذا التاريخ باتت الاراء متضاربة حول صوابية الثورة ضد الاستعمار البريطاني من عدمه .

المزيد في أخبار وتقارير جنوبيون يطلقون حملة للإعتذار لبريطانيا في ذكرى رحيلها أطلق نشطاء جنوبيون على مواقع الواصل الاجتماعية حملة لتقديم الاعتذار للحكومة البريطانية وذلك في ذكرى ثورة مسلحة انتهت بطرد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن قبل الحراك الثوري بحضرموت يعقد اجتماعا بالمكلا لمناقشة اخر الترتيبات للمشاركة في مليونيه اكتوبر بساحة العروض بعدن عقد المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت مساء يوم امس الاحد الموافق 8/10/2017م اجتماعا استثنائيا طارئا بقيادته الشابة وتراس الاجتماع باحث اماراتي يدعو لرفع صوره في عدن بذكرى ثورة 14 اكتوبر دعا الباحث الاماراتي خالد القاسمي الجنوبيين الى رفع صوره بكثافة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بعدن . وقال القاسمي على صفحته بتويتر انه يجب على الجنوبيين رفع صوره في ذكرى