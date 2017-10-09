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جنوبيون يطلقون حملة للإعتذار لبريطانيا في ذكرى رحيلها

الاثنين 09 أكتوبر 2017 11:45 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

أطلق نشطاء جنوبيون على مواقع الواصل الاجتماعية حملة لتقديم الاعتذار للحكومة البريطانية وذلك في ذكرى ثورة مسلحة انتهت بطرد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن قبل عقود من اليوم .

وقدم العشرات من النشطاء اعتذارا للتاج البريطاني عن الثورة التي اطاحت بحكمهم في عدن قبل عقود .

واطلق على الحملة الشعبية للإعتذار مسمى (اسفين ياحبابة) وتعني الاعتذار للجدة ملكة بريطانيا .

واحتلت بريطانيا جنوب اليمن لاكثر من 129 عام قبل ان ترحل في العام 1967.

وبعد عقود من هذا التاريخ باتت الاراء متضاربة حول صوابية الثورة ضد الاستعمار البريطاني من عدمه .


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