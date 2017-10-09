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الحراك الثوري بحضرموت يعقد اجتماعا بالمكلا لمناقشة اخر الترتيبات للمشاركة في مليونيه اكتوبر بساحة العروض بعدن

الاثنين 09 أكتوبر 2017 10:32 صباحاً
المكلا ((عدن الغد)) خاص:

عقد المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت مساء يوم امس الاحد الموافق 8/10/2017م اجتماعا استثنائيا طارئا بقيادته الشابة وتراس الاجتماع الاخ محمد الحضرمي الناطق الرسمي للمجلس بالجنوب والمناضل محمد عبدالله بامثقال نائب رئيس المجلس بالمحافظة وتم استعراض الترتيبات والتجهيزات والجهود الكبيرة التي بذلتها قيادات المجلس خلال الاسبوع المنصرم لترتيب والزحف والمشاركة اللائقة بحجم تاريخ حضرموت النضالي والثوري للمشاركة في مليونيه الذكرى 54 لثورة الرابع من اكتوبر والتي ستستضيفها ساحه الحرية (العروض ) بالعاصمة عدن .
وقدم الاخ محمد بامثقال شكره وتقديره للجنة التحضيرية العليا للاحتفال برئاسة المناضل عبدالناصر شيخ رئيس المجلس بالعاصمة عدن لروحهم الوطنية العظيمة في تقديم كافة التنازلات لتوحيد جهود كافة اللجان وجعلها تصب في بوتقة واحده وبارك المجتمعين الاتفاق بين لجنة فعالية شارع التسعين في المنصورة حيث اتفق الطرفان على أن تكون صلاة الجمعة في شارع التسعين والصلاة على الشهداء.
و عقب ذلك في المساء الانتقال إلى ساحة العروض في خور مكسر لإقامة الفعالية الكبرى التي ستقام يوم السبت 14 أكتوبر في ساحة العروض .
وقال الحضرمي ان محافظات الجنوب من المهرة الى مضيق باب المندب ستكون حاضره وبقوة وان المجلس الاعلى للحراك الثوري سيظل ايقونة النضال وسيذهب الى كونفرنس المجلس وهو يعد الترتيبات والعدة لذلك الحدث التاريخي وان المحاولات البائسة لتفتيت المجلس ممن خانوا الثقة التي منحت لهم ستظل حبيسة القلوب المظلمة والمؤامرات الخائبة لهؤلاء النفر القليل وعليهم ان يراجعوا انفسهم قبل فوات الاوان .
وابلغ الحضرمي, المجتمعين تحيات رئيس المجلس الدكتور صالح يحيى سعيد ونائبة الاول المناضل فؤاد راشد لقياده المجلس بالمحافظة والتي تتابع الترتيبات والتحضيرات لحضرموت بدقة عالية ولحظه بلحظه وهي تعبر عن اعتزازها الكبير للاستجابة الواسعة ورسم الوحه الفنية ولكرنفاليه والاستعراضية لحضرموت والتي ستفاجئ جميع الحضور .
وجرى خلال الاجتماع الاستماع للمقترحات والاطروحات والآراء القيمة من قبل الاخوه اعضاء المجلس بما يثري ويعزز الترتيبات للمشاركة في المليونية هذا وسيتم خلال 24 ساعه القادمة عقد اجتماع بقياده الفرق الشعبية والكرنفالية لوضع اخر البصمات وطرح اخر المقترحات .
وسينطلق وفد حضرموت المشارك فجر يوم الجمعة الموافق 13 اكتوبر صوب العاصمة الجنوبية عدن .


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الحراك الثوري بحضرموت يعقد اجتماعا بالمكلا لمناقشة اخر الترتيبات للمشاركة في مليونيه اكتوبر بساحة العروض بعدن
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