باحث اماراتي يدعو لرفع صوره في عدن بذكرى ثورة 14 اكتوبر
الاثنين 09 أكتوبر 2017 09:24 صباحاً
ابوظبي ((عدن الغد) خاص:
ابوظبي ((عدن الغد) خاص:
دعا الباحث الاماراتي خالد القاسمي الجنوبيين الى رفع صوره بكثافة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بعدن .
وقال القاسمي على صفحته بتويتر انه يجب على الجنوبيين رفع صوره في ذكرى ثورة 14 اكتوبر .
واضاف مخاطبا الجنوبيين :" دافعت عنكم وعن قضية الجنوب 15 سنة ألا أستحق رفع صورتي بإحتفالاتكم ب14 أكتوبر هذا يعد إنكار منكم لمواقفي بصراحة !!
دافعت عنكم وعن قضية الجنوب 15 سنة ألا أستحق رفع صورتي بإحتفالاتكم ب14 أكتوبر هذا يعد إنكار منكم لمواقفي بصراحة !!— د. خالد القاسمي (@alqassimi5) ٩ أكتوبر، ٢٠١٧
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