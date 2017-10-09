حزب الاصلاح ينفي صلته ببيان دعا للمشاركة في فعالية ساحة العروض بذكرى 14 اكتوبر
الاثنين 09 أكتوبر 2017 09:08 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
نفى حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن صلته ببيان مزور وزع مساء يوم الاحد وزعم دعم الحزب لفعالية المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي بساحة العروض بخور مكسر.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاستاذ خالد حيدان ان الحزب لم يصدر اي بيان بهذا الخصوص وان مانشر على لسان الحزب (مزور) ولا اساس له من الصحة .
ووزعت جهات مجهولة بيانا باسم حزب الاصلاح دعا فيه الى المشاركة في فعالية المقاومة والحراك الجنوبي بساحة العروض بخور مكسر.
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