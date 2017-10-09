نفى حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن صلته ببيان مزور وزع مساء يوم الاحد وزعم دعم الحزب لفعالية المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي بساحة العروض بخور مكسر.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاستاذ خالد حيدان ان الحزب لم يصدر اي بيان بهذا الخصوص وان مانشر على لسان الحزب (مزور) ولا اساس له من الصحة .

ووزعت جهات مجهولة بيانا باسم حزب الاصلاح دعا فيه الى المشاركة في فعالية المقاومة والحراك الجنوبي بساحة العروض بخور مكسر.

المزيد في أخبار وتقارير باحث اماراتي يدعو لرفع صوره في عدن بذكرى ثورة 14 اكتوبر دعا الباحث الاماراتي خالد القاسمي الجنوبيين الى رفع صوره بكثافة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بعدن . وقال القاسمي على صفحته بتويتر انه يجب على الجنوبيين رفع صوره في ذكرى حزب الاصلاح ينفي صلته ببيان دعا للمشاركة في فعالية ساحة العروض بذكرى 14 اكتوبر نفى حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن صلته ببيان مزور وزع مساء يوم الاحد وزعم دعم الحزب لفعالية المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي بساحة العروض بخور مكسر. وقال رئيس مسؤول حكومي :استمرار عملية الانقلاب على الشرعية تؤثر سلباً على الوضع الإنساني في اليمن اكد نائب وزير حقوق الانسان الدكتور سمير شيباني على ضرورة ان يظلع المجتمع الدولي بدوره الفاعل والايجابي في تقديم الدعم والمساعدة لليمن في مختلف المجالات للتخفيف من