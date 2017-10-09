ميليشيا الحوثي ترتكب مجزرة بحق أسرة تربوي

دان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، جريمة القتل الجماعية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية يوم الجمعة الماضية في تعز بحق أسرة التربوي طه حسن فارع.

وأوضح المركز بحسب مصادر محلية لوحدة الرصد في المركز أن ميليشيا الحوثي اقتحمت، مساء الجمعة، منزل التربوي والنقابي طه حسن فارع في منطقة عبدان بمديرية صبر الموادم جنوب شرق مدينة تعز، للبحث عنه واعتقاله، وعندما لم تجده قامت بإعدام زوجته وابنه (طفل) وأخيه رمياً بالرصاص، في جريمة إرهابية غير مسبوقة.

وطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه جرائم الحرب الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح وخاصة في تعز ولم تجد رادعاً حقيقياً أو أي تحرك دولي يتناسب مع حجم الانتهاكات المستمرة.

وناشد المركز المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية العمل بجدية تجاه جريمة مروعة لم يسبق لها مثيل.