ناطق المجلس الانتقالي يدعو للمشاركة في فعالية 14 اكتوبر بشارع مدرم بالمعلا
الأحد 08 أكتوبر 2017 08:47 مساءً
القاهرة ((عدن الغد) خاص:
القاهرة ((عدن الغد) خاص:
دعا الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي جماهير الجنوب الى المشاركة الفاعلة في فعالية 14 اكتوبر بشارع مدرم بالمعلا يوم الـ 14 اكتوبر.
وقال العولقي ان الفعالية المركزية ستكون عصر يوم الـ 14 اكتوبر بالمعلا وستسبقها فعاليات اخرى بعموم المحافظات .
واضاف قائلا :" فعاليات جماهيرية في عموم مدن الجنوب خلال الفترة 10- 13 أكتوبر، يليها انطلاق وفود المحافظات للمشاركة في مليونية الرابع عشر من أكتوبر في شارع الشهيد مدرم بالمعلا الذكرى « 54» للثورة المجيدة ضد الإستعمار.
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