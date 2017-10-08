رئيس مجلس اهالي ألجنوب : المجلس الانتقالي لا وجود له على الواقع ويشبه اتحاد النساء

وصف القيادي في المقاومة الجنوبية ورئيس مجلس اهالي الجنوب لنصرة المظلوم الشيخ عبدالقادربن حسين اليهري ان المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس لا وجود له على الواقع ولا يمثل كل الجنوب وابناه الشرفاء والإبطال والمخلصين للقضية الجنوبية وإنما مجلس تابع يشبه في عملة مكتب استخباري ينفذ اجندة خارجية ويشبه في تركيبته اتحاد النساء او اتحاد الشباب او اي منظمة مجتمع مدني ولا يرتقي حتى الى مستوى الحزب والتنظيم السياسي.

وشن الشيخ اليهري هجوما لاذعا على رئيس المجلس الانتقالي والذي وصفة بأنه خيب الامال والتطلعات والنظرة التي تعشموها فيه وخيب جميع الاحلام المرجوة فيه من قبل ابناء الجنوب.

من ناحية اخرى اتهم الشيخ اليهري ان عدن والقائد شلال شايع شخصيا بإثارة النعرات المناطقية وتصفية ابناء الجنوب الابطال ابتداء بمدير البنك النقيب ومرورا بالقائد قماطه وأخير القائد الجوهري .

وناشد اليهري رئيس الجمهورية والحكومة بسرعة التدخل لتطبيق القانون وتسليم الجناة وإقالة القائد شلال شائع من منصبة حتى لا تتدهور الامور كثيرا وتتطور الى ما لت يحمد عقباه.

وفي الختام ناشد الشيخ اليهري جميع ابناء الجنوب الى احياء ذكرى اكتوبر في ساحة المنصورة وليس في ساحة العروض .

وقال ان ساحة المنصورة هي التي حررت الجنوب بإبطالها وليس الوهميون في الانتقالي.

* من محمد المسيحي

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