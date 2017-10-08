الوكيل الرباش يهنئ الباحث جمال احمد ناصر بمناسبة حصوله على الدكتوراه بامتياز من جامعة النفط بأذربيجان
(عدن الغد) خاص:
بعث وكيل وزارة الاوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الشيخ مختار الرباش برقية تهنئة ومباركة للباحث المهندس/ جمال احمد ناصر الرباش بمناسبة حصوله على الدكتوراة بامتياز في الرسالة الموسومة بعنوان : ( الطرق المنهجية المتكاملة في إدارة فعاليات تأثير حقن المياه في حقول النفطية والغازية معقدة التركيب - حقل هيجة النفطي بترومسيلة ) تخصص هندسة نفط من جامعة النفط في أذربيجان مدينة باكو .
وتكونت اللجنة المشرفة في الدفاع النهائي من 14 بروفيسور برئاسة :
1- البروفيسور / تيلمان سلافاتوف رئيس قسم هندسة المكامن والحفر في جامعة النفط في ارذيجان.
2- البروفسيور / ساميدوف .
3- البروفيسور / ستريكوف.
وأشاد الوكيل بماقدمه الباحث المهندس/جمال الرباش من مجهود متميز في تحصيل البحث العلمي لمدة أربع سنوات ورفع خلالها اسم اليمن عاليا.
متمنيا له مزيدا من التقدم والنجاح في مشوار حياته العلمية والعملية.
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