مقتل خمسة من عناصر القاعدة في غارة جوية بمأرب
الأحد 08 أكتوبر 2017 04:22 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة في غارة لطائرة دون طيار بمحافظة مأرب.
وقالت مصادر محلية أن طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت سيارة تقل 5 مسلحين بالقرب من منطقة سعود الأثرية في مديرية رغوان شمال غربي محافظة مارب.
وأكدت المصادر أن الغارة أسفرت عن احتراق السيارة بالكامل فيما تفحمت جثث من كانوا على متنها.
واضافت المصادر ان عناصر القاعدة هرعوا الى المكان وقاموا بسحب جثث زملائهم.
وتنفذ طائرات امريكية دون طيار غارات على عناصر ومواقع للقاعدة في اليمن.
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