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جمعية رعاية طالب العلم الخيرية تمكن 1500 طالب وطالبه للعودة للمدرسة بمحافظتي مأرب والجوف

الأحد 08 أكتوبر 2017 03:25 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص :

نفذت جمعية رعاية طالب العلم توزيع مشروع الحقيبة المدرسية للعام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بتمويل الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة وفي كلمة للمدير التنفيذي لجمعية طالب العلم المهندس  وسيم عمر ربيحان الذي أكد أن هذا المشروع التعليمي الذي ينفذ في العديد من المحافظات المتأثرة بالاحداث للمساهمه في عودة 1500 طالب وطالبه  للمدارس من النازحين بمحافظتي مارب والجوف ومخيم الخانق بنهم محافظة صنعاء وكذلك  تذليل الصعاب التي يواجهها الطلاب في مواصلة التعليم للاسهام في خلق جيل تربوي متعلم يساهم في جميع مجالات التنمية

وفي كلمة مدير مكتب التربية والتعليم  بالجوف الأستاذ مفرج عبدالله الوبس الذي شكر الجمعية المموله والجمعية المنفذة على هذا المشروع التعليمي ودعاالحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني  للاهتمام بالتعليم في المحافظة من خلال تأهيل المدارس وتوفير المناهج والمقاعد الدراسية والمدارس البديلة والحقيبة التعليمية خصوصا في ظل الأحداث التي تشهدها المحافظات المتضررة والتي استقبلت إعداد كبيره من أسر النازحين ..

والجدير ذكره  أن جمعية رعاية رعاية طالب العلم بدأت تنفيذ مشروع  المدارس البديله في مخيم الخانق بمحافظة صنعاء مديرية نهم بتمويل من الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبه وبالتنسيق مع ائتلاف الإغاثة والتنمية بصنعاء حيث تستوعب المدرسة أكثر من 500 طالب وطالب . تحتوي على عدد من الصفوف المدرسية المجهزة ومساحات آمنة للترفيه النفسي  .

 

وفي سياق آخر تعتزم جمعية رعاية طالب العلم في نهاية الشهر الجاري افتتاح مشروع الاحتياجات التعليمية لكلية الهندسة بجامعة حضرموت الذي تم تدشين العمل فيه نهاية شهر يوليو 2017 م بتمويل الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة بدولة الكويت .

*من / الجوف فيصل الأسود

 


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