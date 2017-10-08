الإدارة السابقة لاتحاد اليمن الجنوبي في المانيا تتقدم بالشكر للجنة الفنية للإعداد الانتخابات

يسر الإدارة السابقة لاتحاد اليمن الجنوبي في المانيا ان تتقدم بالشكر الجزيل للجنة الفنية للاعداد للانتخابات وعلى رأسهم الدكتور / عبداللطيف حسين السرحي بما بذلته من جهود لانجاح هذه العملية الديمقراطية التي افضت الى انتخاب إدارة جديدة للاتحاد تمثل اهداف الاتحاد وتسعى الى تطويره في الفترة القادمة. كما يسرنا ان نتقدم باجمل التهاني للإدارة الجديدة ممثلة ب:

رائيس الإتحاد الدكتور / فتحي حسن دبيش .

نائب رئيس الاتحاد المهندس/ زهير جمال الادهل .

المتحدث الرسمي المهندس/ فارس جمال الصبيحي .

المسؤول المالي المهندس / محسن هدار الجبيري .

مسؤولة الشؤون الاجتماعية / مشيرة العراسي .

ونتمنى لاعضاء الهيئة الإدارية الجديدة كل النجاح والتوفيق في قيادة العمل الجنوبي في المانيا وتمثيل شعبنا الجنوبي وإرادته في قيام دولته المستقلة وكذلك رعاية مصالح الجنوبيين في المانيا. ونحن اذ نتقدم بالتهاني للإدارة الجديدة فإننا نؤكد اننا سنكون على أتم الاستعداد للتعاون معها في نقل كل ما بأيدينا من وثائق وبيانات تخص الاتحاد وسنكون _ كأعضاء في الاتحاد_ سندا ودعما للإدارة المنتخبة ان شاء الله. ولا ننسى في هذه المناسبة أن نبارك لابناء الجنوب في ألمانيا بنجاح انتخاب إدارة جديدة والتي نتمنى ان تنجح في انجاز مالم نستطع إنجازه نحن وندعوا كذلك كل أبناء الجنوب في المانيا إلى الالتفاف حول الإدارة الجديدة والإسهام معها في تطوير العمل الجنوبي المشترك في ألمانيا .

ألإدارة السابقة لإبناء اليمن الجنوبي في المانيا

عنهم :

المهندس / خالد عمر مسلم بن هلابي

فيزياء بايلوجية / عبدالفتاح اسماعيل

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