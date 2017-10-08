قيادي جنوبي : قرار حقوق الانسان ضد المملكة استهداف لكل ابناء الجزيرة

اكد القيادي الجنوبي البارز بالحراك الجنوبي العميد ناصر الفضلي في تصريح له، إن قرار حقوق الانسان تجاه المملكة بانه قرار خطير ويعد استهداف لكل ابناء الجزيرة العربية واستهداف لقيم الإنسانية تلك القيم التي جسدت اروع امثلتها المملكة العربية السعودية بملكها الفاضل الملك / سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامين الامير / محمد بن سلمان، المستمدة من وسطية واعتدال اسلامنا الحنيف فكانت المملكة من الدول السباقة الى تقديم الدعم لكل العالم الذي يحتاج المساعدة من منطلق تلك القيم .

وأشار العميد ناصر الفضلي إلى أنه من الأولى بحقوق الإنسان محاسبة وعقاب عفاش والحوثي وايران الداعمين لكل شر في هذه الارض - حد وصفه -.

وقال الفضلي :"اننا في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية اذ نعبر عن استنكارنا الشديد لهذا القرار ونعلن عن رفضنا الشديد له من منطلق الايمان بنهج قياده المملكة العربية السعودية الرشيدة، وكذلك تعبيرا منا عن الوفاء لهم شعبا وقيادة لمساندتهم شعبنا الابي الذي حقق الانتصار بعون الله ثم بعونهم ودعمهم لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وكل من معه من الاحرار الصادقين".

وأوضح القيادي الجنوبي الفضلي بالقول :"ولذلك سيستمر موقفنا المعبر ماحيينا على مر العصور معهم ومع الرئيس عبدربه منصور هادي الذي حقق لقضيتنا وكل القضايا العادلة، كل جهد وكل تفاني، وفي مقدمة ذلك رفضه للمد الايراني عبر التحالف الحوثعفاشي بكل السبل، وهذا موقف سيخلده التاريخ لفخامته على مر العصور، الأمر الذي حفز ملك الامة والرحمة سلمان بن عبدالعزيز وسائر قادة دول التحالف الى التداعي لإيقاف هذا المد الايراني، ونعدهم اننا سنظل معهم في مواجهته الى ابعد مدى".

وفي ختام تصريحه تمنى العميد ناصر الفضلي لشعب الجنوب الاستقرار والنجاح، مؤكداً على ضرورة رأب الصدوع البينية والحوار البيني عبر الكفاءات الوطنية التي عملنا معها لتأسيس لجنة فنية لعقد اللقاء التشاوري للحراك الجنوبي في عدن برئاسة زملائنا في النضال ومنهم المهندس علي المصعبي رئيس اللجنة والمناضل وفؤاد راشد وكثير من رموز الحراك الفاعلين، متمنينا من المملكة وفخامة الرئيس الاهتمام بتلك الجهود الوطنية العاملة على وحدة الصف وتحقيق الاستقرار في الجنوب من اقصاه الى اقصاه - حد تعبيره -.

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