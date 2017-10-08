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شركة النفط بعدن تكشف عن نحو ست مخالفات لمحطات وقود في الضالع

الأحد 08 أكتوبر 2017 02:24 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

اوضح مدير عام شركة النفط بعدن ان لجنة الرقابة على محطات الوقود الاهلية ( الخاصة ) قد قيدت يوم امس ( السبت ) نحو ست مخالفات لعدد ست محطات وقود اهلية مخالفة وتتواجد في اطار محافظة الضالع بعد ان اكتشفت اللجنة بان تلك المحطات تبيع مادة البنزين بسعر يتراوح مابين ( 4000 - الى 4200 ريال ) لكمية الدبه البنزين سعه عشرين لتر .

واضاف الاخ / ناصر مانع بن حدور - مدير عام شركة النفط بالعاصمة عدن وفي تصريح صحفي له بان نزول لجنة التفتيش والرقابة على محطات الوقود الاهلية المفاجىء الى محافظة الضالع يوم امس قد جاء عطفا على قيامه بتكليف اللجنة بالنزول المباشر وتجشم عناء التنقل وذلك عقب عدة شكاوى كانت قد تلقتها الشركة عبر غرفة عملياتها من قبل المواطنين ، لافتا بالقول ان الشركة لن تتهاون في الحق العام وفي اتخاذ اقصى العقوبات الممكنه بحق اي محطة او وكيل يحاول استغلال المواطنين من خلال بيع المشتقات النفطية باسعار تخالف الاسعار الرسمية المعتمدة من قبل الشركة والدولة خصوصا تلك المحطات التي تستلم حصتها من المواد النفطية عبر منشأة البريقة التابعة لشركة النفط بعدن وبينها والشركة عقود واتفاقيات تلزمها ببيع الوقود وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الشركة .

واختتم بن حدور مدير شركة النفط تصريحه متقدما بخالص الشكر والتقدير لرئيس واعضاء للجنة الرقابة على الجهودالتي بذلوها في النزول وتجشم عناء السفر والتنقل بين المحطات تلبيه لمناشدات وشكاوى المواطنين ، متمنيا في ذات الوقت تعاون قيادة السلطة المحلية في محافظة الضالع ومكتب التجارة والتموين من خلال الاضطلاع بدورهيما ايضا باستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين من التلاعب باسعار المحروقات او احتكارها وبما يساعد شركة النفط في اجراء عملية الرقابة على سير عملية البيع في محطات الوقود الاهلية ( الخاصة ) ويساهم كذلك في الحد قدر الامكان من ظاهرة التلاعب باسعار الوقود او احتكار المواد وبيعها باسعار تزيد عن الاسعار الرسمية باضعاف وهو الامر الذي يثقل من كاهل المواطن ويزيد من معاناته .


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