مدرسة أبي ذر الغفاري بمنطقة المجزاع نقص للكادر التعليمي ومعلمون خدمتهم تتجاوز لعشرون عاما

تقرير / ميثاق عبده سعيد

تعد مدرسة المجزاع مديرية المضاربة ورأس العاره محافظة لحج من اقدم المدارس التعليمية في المديرية حيث تم اختطاط هذه المدرسة في عام 1974 على نفقة مواطني وسكان المنطقة حيث اقدم على تشيدها الشيخ عبدالله ظمبري شيخ مشائخ قبيلة الشماية التي تتخذ منطقة المجزاع مركز لها" وبما تعانية هذه المنطقة في الجانب العلمي نطرق ونعرج عن أطروحات نستدل بالقول منها لعملية التعزيز عن مؤتمر به هذه المدرسة من مرض مزمن أعظمه المبنى الذي أصبح آل للسقوط

مبنى آل للسقوط خطر يهدد حياة الطلاب

وعن ماتحتظره المدرسة وماتعانية من الموت السريري جرى تهالك مبناها الذي ضل حاله منتهية الصلاحية فلن يكون صرح تعليمي كباقي مدارس المديرية مدرسة تاريخية قديمة تخرج من صرحها العديد من الكوادر بمختلف التخصصات العلمية ورغم اهمال الجهات الحكومية وتناسيها لمدرسة ابو ذر الغفاري بمنطقة المجزاع " بمديرية المضاربة بمحافطة لحج الا إن طاقمها التعليمي والهيئة التدريسية زاعمة في الصبر والثبات فيسلكون طرق ومبادي الصمود حرصا على تعليم ابنائهم

يتحدث عنها بعض المعلمين المدرسة

تحدث مدير مدرسة ابو ذر الغفاري الاستاذ فهمي بحاش ثابت هواش عن هموم وتكالب اشكاليات المدرسة قائلا: هناك معانات ضلت عائق امامنا في ادا عملنا وبشكل ظمني نتحدث بشفافية عن وضعية مبنى المدرسة الذي لازلنا نعاني منه منذ عشرات الاعوام ولم نجد اي التفات نحو تغير واستحداث مبنى المدرسة ومن الشي المؤلم ان المدرسة تعد الام التي خدمت وخرجت كوادر تعليمية تعطي وتقدم في سوق العمل بفضل معلمي المدرسة التي طالت خدمتهم التربويه تتجاوز مافوق عشرون عاما نطالب من السلطات المحلية ونوجة رسالتنا اليهم بالانتباة وادراك الخطر الذي بات يهدد حياة طالبات المدرسة جرى مخاوف وقلق شديد من من ابائهم جرئ حدوث كارثة قد تحل باابنائهم حين الزج بهم للمدرسة وهم يشعرون بالمبنى الذي لايكون حصينا بحظيرة الحيوانات فهل من لفة كريمة للمنظمات الانسانية والخيرية في التعامل والقدوم بمثقال ذرة تحل في ترميم المدرسة ان أمكن"

وكيل مدرسة ابو ذرالغفاري بمنطقة المجزاع الاستاذ عبده صالح علي الشيبة " تحدث بالقول: لقد لزمنا الصبر والصمود منذ سنين عجاف مرت بسلامة الله فنادينا من خلال تردي لوضع مبنى المدرسة فثبتنا في ابراز العمل حرصا لعملية التعليم التي تكونت في هدف ومسقبل ابنائنا وادى رسالتنا التعليمية الان ان مخاوف ظلت تعترينا من تهالك وسقوط سقف المبنى على رؤس طلابنا ومعلميهم في ضل صمت مريب من الجهات الحكومية والمسؤلة التي غردت وكان امر تهالك المدرسة لايعنيهم

المعلم حسن علي حاشد ادلى في القول مسطردا في قولة : ان الخدمة العملية التي قدمناها لهذة المدرسة تفوق في العشرون عاما ولازلنا نقدم لعل وعسى ننتظر للتعزيزنا بمعلمين من خريجي الجامعات وتغذية المدرسة بالكادر المتخصص من الشباب الذين لديهم عطا متجدد في التخفيف من الحمل والعبء الثقيل علينا جرى تكالب عشرات السنين التي طالت الحصص الدراسية فوق طاقة المعلمين نظرا لعدم تعزيز المدرسة بمعلمين من الدما الشابة والناضجة في ادى عملية التعليم

واضاف معلم التربية الإسلامية الاستاذ عزب جابر علي نتحدث وقلوبنا بلغت حناجرها عن وضعنا التعليمي ليس مترديا في سير خطوات التعليم ولكن نهدف في اصدار الحكم من واقع ملموس عن وضع تهالك مبنى المدرسة والذي ضل عالقا بسبب عدم بنا واستحداث مدرسة حديث كون ان مدرسة ابو ذر الغفاري حديثا هي الاصل التي تفرعت منها مدارس اخرى وصارت حديثة المبنى بينما تضل مدرستنا ولسان حالها يحكي عن اندثار حقيقي يوما بعد يوم والذي سببه عدم الاقبال من الجهات الحكومية لااستكمال المدرسة التي استحدثت وبقيت عمدانها كذوع نخلة خاويه .

معلم آخر الاستاذ عزب محمد سيف يضيف عن ماتعانية المدرسة موضحا ان المدرسة لم تعد ان تكون صرح علمي تتوافد اليها التلاميذ بفزع مخيف يرهب الناضر في حين يقبل لمتابعة سير خطوات التعليم وما يبذله طاقم المدرسة الاداري والهئية التدريسية بجهد عملي يفضل عن بقية المدارس بحسب التقارير السنوية التي تصنفها قياس عملية التعليم من كل نهاية عام دراسي .