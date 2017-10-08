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رئيس الجالية الجنوبية بالكويت : ان لم يتم تشكيل المجلس العسكري ويصدر (الانتقالي) قرارات مصيرية بذكرى أكتوبر فهو حبر على ورق وأكذوبة

رئيس الجالية الجنوبية في الكويت يحيى اليزيدي
الأحد 08 أكتوبر 2017 11:44 صباحاً
الكويت (عدن الغد)خاص:

دعا رئيس جالية أبناء الجنوب بدوله الكويت السيد يحي اليزيدي كافه أبناء شعب الجنوب الى إحياء ذكرى ثورة الجنوب  الحقيقية ال14 من أكتوبر القادم  بالعاصمة عدن لما  لهذه المناسبة الوطنية من دلالات  ومعاني عظميه ومكانه غالية وسط قلوب كل الجنوبيين .

 

وقال اليزيدي  ان  لم يشكل المجلس الانتقالي ويعلن  مجلسة العسكري  في هذه المناسبة وفي هذه الظروف الخطيرة التي يمر بهاء الجنوب  ويصدر قرارات مصيريه تدفع بالشعب الجنوبي وبحركته النضالية من اجل الحرية والاستقلال نحو الافضل او على الأقل يصارح الشعب الجنوبي بما تتطلبه الاوضاع من مكاشفه وصراحة حول كل الأمور والقضايا محليا وخارجيا فيعتبر  حبر على ورق وأكذوبة على الشعب الجنوبي.

 

وأردف اليزيدي  قائلا: بمناسبة  احتفالات الرابع عشر من اكتوبر ادعوا قيادة المجلس السياسي   واخص القائد اللواء عيدروس الزبيدي    رئيس المجلس الانتقالي الذي فوضه الشعب الجنوبي  الى إقامة عرض عسكري وكرنفالي كبير في ساحة خور مكسر بيوم الاستقلال  الوطني تزامنآ   مع المليونية  و  الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري  جنوبي يجمع كل  المكونات العسكرية في الجنوب وينهي هذه التوترات   الموجود في الساحة الجنوبية   وماء تمر به عاصمة الجنوب  عدن من  توتر  الذي  يتكالب عليها الكل لإسقاطها و إدخالها في دوامة الفتنة حتى لا تقوم لها قائمة .

  وقال في الاخير  نساءل الله ان يحفظ  وطننا و يسلمه و ينجيه  من كل من أراد به سوء و  الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا.

* من معين الصبيحي

 


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