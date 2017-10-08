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بسب الازدحام الكبير للمتقاعدين .. دعس متقاعد وتركه لساعات ( مغمى عليه ) ببريد المنصورة بعدن

صورة للمواطن الذي تعرض للازدحام في مكتب بريد المنصورة بعدن - اليوم الاحد - عدن الغد
الأحد 08 أكتوبر 2017 11:32 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

 بسبب  الازدحام الكبير للمتقاعدين شوهد المتقاعد لطفي عبدالله حسين في العقد الخامس من عمره من أبناء مدينه القلوعة بالعاصمة عدن داخل أروقه بريد المنصورة المركزي طريحا على كرتون يعاني سكرات الموت بعد ان فقد وعيه .

واكد مراسل "عدن الغد"  الذي زار المريض ان مجاميع كبيره من المتقاعدين الذي تقاطروا   منذ  ساعة مبكرة

صباح اليوم الاحد   تسببوا بدعس  بصورة عنيفة اثر ازدحامهم في طوابير كثيفة لاستلام مرتباتهم..

ويطالب متقاعدي الجيش والامن الجنوبي بمرتبات أشهر كثيرة يتم وعدهم بصرفها منذ ايام طويلة دون فائدة رغم متابعاتهم لمكاتب البريد ليل و نهار في كل المحافظات .

 الجدير بالذكر ان شقيق الرجل المسن قام بنقله الى احد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج .

* من معين الصبيحي

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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