غارة أمريكية تقتل خمسة من مسلحي تنظيم القاعدة بمأرب

قتل 5 مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، اليوم الأحد في غارة نفذتها طائرة بدون طيار بمحافظة “مأرب” شرقي اليمن.

وقال مسؤول محلي، طالبا عدم ذكر اسمه، (للأناضول) إن “طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت سيارة تقل 5 مسلحين بالقرب من منطقة “سعود” الأثرية في مديرية “رغوان” شمال غربي محافظة مأرب”.

وأضاف المسؤول أن “الغارة أسفرت عن احتراق السيارة وتفحم 5 جثث لمسلحين كانوا على متنها”.

وأشار “أن المنطقة لاتزال تشهد تحليقا مكثفا لطائرات بدون طيار”.

وتنفذ طائرات أمريكية بدون طيار غارات مشابهة في عدة محافظات يمنية أدت لمقتل عدد من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة في اليمن.