تعيين العميد علي سيف الصبيحي مديراً عاماً لعمليات وزارة الداخلية

صدر قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم 84 لسنة 2017 يوم السبت الموافق 27/9/2017 بتعيين العقيد علي سيف محمد غالب الصبيحي مديراً عاماً لعمليات وزارة الداخلية.

يذكر إن العقيد علي سيف محمد غالب الصبيحي من القيادات المشهود لها في المجال الأمني وقد شغل العديد من المناصب منها مديراً ﻷمن مديرية المضاربة رأس العارة م/ لحج ثم مديراً ﻷمن مخيم اللاجئين الصوماليين خرز ومن ثم مديراً للإمداد والتموين بإدارة امن محافظة لحج حتى إندلاع حرب الإنقلاب الحوثعفاشية والشرعية الدستورية في الربع الأول من العام 2015 م

ومن ثم انطلق للدفاع عن الدين والأرض والعرض وحماية مكتسبات الوطن وشرعيته الدستورية وكان قائداً لجبهة المصراخ الخبل الواقعة بين مديرتي الشمايتين محافظة تعز ومديرية المضاربة رأس العارة محافظة لحج حتى تعيينه مديراً عاماً لعمليات وزارة الداخلية.

* من عبدالفتاح التركي

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