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أخبار وتقارير

حزب الاصلاح يستأنف نشاطه السياسي بعدن

صورة من الفعالية يوم السبت
الأحد 08 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

استأنف حزب التجمع اليمني للإصلاح نشاطه السياسي بمدينة عدن عقب توقف دام سنوات.

واقامت الدائرة السياسية للحزب بعدن ندوة سياسية بعنوان الدور السياسي لحزب الاصلاح .

وشارك في الفعالية عدد من نشطاء الحزب بعدن .

واقيمت الفعالية بمديرية صيرة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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