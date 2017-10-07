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القيادي علي المصعبي : قرار حقوق الانسان على السعودية (جائر) .. ونرفضه رفضاً قاطعاً

المهندس علي المصعبي
السبت 07 أكتوبر 2017 09:28 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

عبر المهندس علي المصعبي امين عام حزب جبهة التحرير رئيس اللجنة الفنية لعقد اللقاء التشاوري للحراك الجنوبي عن رفضه الشديد واستنكاره للقرار المجحف والجائر بحق المملكة العربية السعودية في اجتماع ما يسمى مجلس حقوق الانسان الذي وضع السعودية في القائمة السوداء - حد وصفه -.

وقال القيادي الجنوبي المهندس علي المصعبي :"ان الذي يفترض بهم ان يكونوا في تلك اللائحة هي ايران الداعم الرئيسي للإرهاب والممولة للانقلاب الحوفاشي بصنعاء والغزو الحوفاشي للجنوب".

وأشار المصعبي إلى :"إن على هكذا مجالس معنية توخي الدقة في تقاريرها التي للأسف تأتي عبر منظمات مشبوهة تعمل على تقويض التحالف العربي وتحديداً الشقيقة الراعية له المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك ضمن التآمرات الصهيوشيعية لوضع المملكة على تلك اللائحة".

واضاف المهندس علي المصعبي القيادي الجنوبي في تصريحه لـ"عدن الغد" بالقول :"ان التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة الممثلة في ملكها الحكيم الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده امير الشباب وراعي نهضتها الامير محمد بن سلمان قدموا للمنطقة اليمنية، وتحديدا وطننا الجنوبي كل الخير والعون ومعهم اخواننا الاشقاء بالإمارات وسائر دول التحالف العربي المشاركة فيه ولزم علينا مقابلة الوفاء بالوفاء".

وأكد :"ان اللحمة العربية والمصير المشترك لدول الجزيرة العربية كاملة تجسد في هذا التحالف الذي يجب ان يستمر تماسكه بين مكوناته فان العدو سيعمل كل ما من شأنه افشال هذا العمل العربي الجبار وان محاولات افشاله في الجنوب باستغلال بعض التباينات بين الاطراف والقوى الفاعلة في الجنوب لتقويض الاستقرار النسبي ومحاولات البناء التي يجب ان تكون بشراكة كل اطياف الجنوب وعلى راسها الحراك الجنوبي وكل القوى السياسية المناضلة لتحقيق ارادة شعب الجنوب التواق للحرية والمقاومة الجنوبية، وعلينا تجسيد ذلك عملياً باتساع صدورنا لبعضنا".

وختم تصريحه بالقول :"أرجوا من قادة دول التحالف وفخامة الرئيس هادي وكل القيادات التاريخية الجنوبية والشخصيات الفاعلة ان توقف كل مظاهر التأجيج التي نتألم لملاحظتها وتوحيد فعالية 14 اكتوبر بشكل وطني يعكس وحدة المصير المشترك".


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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