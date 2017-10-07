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ناشر يلتقي مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الكوبية

السبت 07 أكتوبر 2017 09:14 مساءً
هافانا (عدن الغد) سبأ:

التقى سفير بلادنا لدى جمهورية كوبا محمد صالح ناشر ،اليوم، مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الكوبية السفير روبيرتو بلانكو دومينجيز.

 

جرى خلال اللقاء مناقشة مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية المتميزة والمتينة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين .

 

واطلع السفير ناشر المسؤول الكوبي على آخر المستجدات في الساحة اليمنية وموقف الحكومة الشرعية في تحقيق السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها والتي يدعمها المجتمع الدولي..مؤكداً ان الحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مستمرة بالعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن .

 

وأشار الى ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مازالت مستمرة في حربها ضد أبناء الشعب اليمني وانتهاكها لحقوق الانسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث.

 

من جهته ،اكد مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على قوة العلاقات التاريخية ومتانتها والتي تربط البلدين الصديقين واهتمام حكومة بلاده بالأوضاع الراهنة في اليمن..مجدداً في ذات الوقت وقوف بلاده الى جانب الحكومة الشرعية في مساعيها بوقف الحرب واحلال السلام..مؤكدا على موقف كوبا الثابت الى جانب بلادنا والمجموعة العربية مؤخراً في مؤتمر حقوق الانسان في جنيف .

 

حضر اللقاء رئيس قسم اليمن بوزارة الخارجية الكوبية بيدرو استيبيس.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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