وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي السيدة جوليا ستيت من برنامج الغذاء العالمي

التقت ضابطة التقييم في برنامج الغذاء العالمي السيدة / جوليا ستيت الدكتور/ نزار باصهيب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي .

وفي اللقاء تمت مناقشة عدد من المواضيع اهمها توصيات المانحين وكذا علاقة مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الغذاء العالمي من خلال التسهيلات والامتيازات الذي يقدمها المكتب لتسهيل عمل المنظمة في تنفيذ مشاريعها.

كما ناقش الاخ النائب اسباب انخفاض نسب توزيع المواد الغذائية بنسبة مئوية كبيرة وأشار لابد أن تحدد المنظمة قبل أعطاها الاعفاءات أن توضح نسب التوزيع وإلى أين متجهة.

كما صرح الاخ النائب لممثلة البرنامج بان الوضع الامني بمدينة عدن ممتاز جدا ويمكنك التأكد من ذلك وللأسف هناك تقارير ترفع من صنعاء للمنظمات الأم خلاف ذلك.

كما وجه الاخ النائب لوفد المنظمة انه اصبح من الممكن الدخول لمدينة عدن من مطار عدن الدولي ويمكنكم بعد ذلك التوجه لأي محافظة باليمن ولا داعي للحاجة بالدخول عبر القارب من جيبوتي.

حضر اللقاء الاستاذ/ زهير حامد جعفر - نائب مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي/ عدن.