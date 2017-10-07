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رئيس الوزراء يثمن الموقف الإيجابي الذي يتبناه المعلمين الرافضين لدعوات الإضراب الواهية

السبت 07 أكتوبر 2017 07:01 مساءً
عدن (عدن الغد) سبأ نت:

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بوزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، وناقش معه عدد من القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية ومشاركة بلادنا في المؤتمرات الخارجية.

واطلع رئيس الوزراء على تقرير مفصل استعرضه وزير التربية والتعليم حول محاولة بعض الجهات إثارة الفوضى بفرض إضراب المعلمين في بعض المدارس وذلك لإقلاق سير العملية التعليمية في المحافظات المحررة والذي أفشله صمود الطلاب والأهالي وارتقاء الحس الوطني لدى الآباء.
 وشدد رئيس الوزراء على عدم السماح بأي جهة تنوي إعاقة سير العملية التربوية والتعليمية والعبث بمستقبل الأجيال..مجدداً دعوة وزارة التربية والتعليم لجميع مدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات المحررة بإلزام جميع المعلمين بالدوام المدرسي واستمرار العملية التعليمية والتربوية بشكل منتظم وعدم الاكتراث للدعوات التي تخدم أجندة مغرضة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعلمين المتخلفين.

وثمن الدكتور بن دغر، الموقف الإيجابي الذي يتبناه الكثير من المعلمين الرافضين لدعوات الإضراب الواهية وحرصهم على استمرار رسالة التعليم..مشيداً بجهود الأهالي وأولياء أمور الطلاب واستشعارهم أهمية استقرار العملية التعليمية والتربوية لما فيه مصلحة الطالب والمجتمع.

كما استعرض وزير التربية والتعليم تقريرا حول مشاركة بلادنا في مؤتمر وزراء التربية العرب للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الأليسكو) في الثامن والعشرين من سبتمبر المنصرم في دولة الكويت الشقيقة.

وأشار لملس إلى مشاركة بلادنا الفاعلة في جلسات المؤتمر الذي خلص إلى انتخاب مديرا عاما للمنظمة العربية والذي بموجبه تم انتخاب الدكتور سعود الحربي من الكويت بالاقتراع السري مديرا عاما للمنظمة العربية لمدة أربع سنوات بحصوله على غالبية الأصوات بواقع (16) صوت من أصل (21)، حيث كان هناك العديد من المرشحين من مختلف الدول العربية.


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