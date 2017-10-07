اركان محور العند ينفي احتجاز عضو الهيئة الشرعية للمجلس الانتقالي

نفى العميد الركن نجيب الصبيحي الاخبار التي تداولدتها بعض المواقع الاخبارية حول احتجازه الشيخ "احمد الهباب" عضو الهيئة الشرعية في المجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم السبت.

ونفى نفيا قاطعا تلك الإاشاعات المغرضة التي يروج لها ضعفاء النفوس والتي الهدف منها التفرقة والمناطقية.

وقال العميد الصبيحي واصفآ ماحدث بأن احد الافراد قام بتصرف ارتجالي وبصيغة مناطقية تثير الشك ومحرمة في معسكرات الجيش.

واكد العميد الصبيحي بأن الكتابات لها اماكن ومناسبات وجدران مخصصة وليس بهذه الطريقة.

واردف الصبيحي نافيآ ان يكون قد اعطى أمر بالحجز لاي، بل اكد بان المذكور "الهباب" لم يحجز في المعسكر اطلاقا وبأمكان الجميع التأكد من ذلك.

والقى الصبيحي كلمة خطابية للافراد جميعا في الحرص على امن الوحدات العسكرية والحفاظ على وحد الصف في المؤسسة العسكرية وكيفية ترسيخ قوانين الجيش للافراد والعمل بها وبالطريقة الوطنية الصحيحة.

وشرح العميد الصبيحي في كلمته للافراد عن ماهي الشعارات العسكرية وكيف يجب العمل بها.

وقال العميد الصبيحي مخاطبا الافراد باننا جميعا جنوبيون ولايزايد عليكم احد على أحد عن الجنوب والواجب علينا العمل وليس المكابرة بالشعارات.

وأكد أن المؤسسة العسكرية تقبى الجهة المحافظة للجميع وللانتصارات واليد الطويل لحماية الوطن وهيبة الدولة مطمئنا الجميع بان انتصاركم في توحيد الرأي والكلمه ونحن منكم واليكم والى جانبكم ونشجع أي عمل منظم جامع للكل ونرفض التصرف بتلك التصرفات والتي احيانا تكون هادفة للفتنة والتفرقة لكوننا قد استفدنا من كل خبرات الماضي لمثل تلك الأعمال والتي سرعان ماتكتشف بخطورة تصرفاتها على قضية الجنوب.

وتحدث الصبيحي ناصحاا الإعلام تحري المصادقية قبل النشر وان يتقوا الله ويرحموا هذا الشعب الجنوبي المسكين الذي سرعان ما يصدق اي شائعات لكونه تغلب عليه العاطفة حد وصفه.

*من انعم الزغير البوكري