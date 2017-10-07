وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزارة الثقافة بإنشاء مركز اللغة المهرية والسقطرية للدراسات والبحوث.

جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم ،بوزير الثقافة مروان دماج، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، الذي استعرض لدولة رئيس الوزراء الأهمية العلمية والثقافية التي سيقدمها المركز في خدمة اللغة المهرية والسقطرية.

وأشار الوزير دماج إلى جملة من الأهداف الأساسية التي سيحققها المركز في رفد العمل الثقافي والإسهام الفاعل من خلال المختصين في الحفاظ على الموروث الفريد وإتقان النطق الصحيح لأهالي محافظتي المهرة وسقطرى وكل المهتمين بتلك اللغات، وذلك من خلال عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات وأنشطة مختلفة في المجال اللغوي والثقافي.

واكد وزير الثقافة على أهمية المركز في إثراء المكتبة اليمنية والعربية والعالمية بالدراسات والبحوث العلمية المتنوعة والمتعلقة باللغة المهرية والسقطرية، بالإضافة إلى دوره في إفادة الباحثين والطلاب في شتى مناحي العلوم ذات الاختصاص بالمنطقة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بضرورة سرعة البت في إنشاء المركز وتوفير كافة الامكانيات اللازمة، للاهتمام بإصدار الأبحاث العلمية والعمل على ربط اللغة المهرية والسقطرية بمحيطها اللغوي في الوطن خاصة والوطن العربي بشكل عام.

ونوه بن دغر إلى أهمية عقد شراكات بحثية وعلمية مع كافة الجامعات والمراكز المتخصصة وعمل دراسات مقارنة بين كافة اللغات..مؤكدا على ضرورة إبراز اللغة المهرية والسقطرية إلى الوجود البحثي والعلمي انطلاقاً من المنهجية العلمية.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مركز اللغة المهرية والسقطرية للدراسات والبحوث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزارة الثقافة بإنشاء مركز اللغة المهرية والسقطرية للدراسات والبحوث. جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم ،بوزير الثقافة سياسي جنوبي: ليس لأحد الوصاية على الجنوب وثورته الخالدة قال السياسي الجنوبي عبدالله عوبل أن ليس لأحد الوصاية على الجنوب وثورته الخالدة. وكتب عوبل وهو وزير سابق على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "السادة في الحراك التحالف العربي : من الدخول إلى صنعاء إلى الدخول في القائمة السوداء بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب في اليمن وبدلا من دخول التحالف العربي مدعوما بقوات الشرعية اليمنية دخل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إلى سجل الدول