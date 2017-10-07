قال السياسي الجنوبي عبدالله عوبل أن ليس لأحد الوصاية على الجنوب وثورته الخالدة.

وكتب عوبل وهو وزير سابق على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "السادة في الحراك والانتقالي, مارسوا كل الأنشطة السياسية، كفعاليات مدنية، لكن ليس لأحد الوصاية على الجنوب، وثورته الخالدة."

وأضاف "دعوا المؤسسات الرسمية تمارس مهامها، حتى تأتي قيادات منتخبة.

وأكد أن تعدد الحكومات ليس لمصلحة المواطنين في الجنوب، قائلا: "ان تجعلوا الجنوب براسين ليس لصالح المواطن، لا يمكن محاسبة الشرعية وانتم تشطرون المؤسسات وتشكلون سلطة موازية، ليس بيدها شيء سوى المشاغبة".

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي: ليس لأحد الوصاية على الجنوب وثورته الخالدة قال السياسي الجنوبي عبدالله عوبل أن ليس لأحد الوصاية على الجنوب وثورته الخالدة. وكتب عوبل وهو وزير سابق على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "السادة في الحراك التحالف العربي : من الدخول إلى صنعاء إلى الدخول في القائمة السوداء بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب في اليمن وبدلا من دخول التحالف العربي مدعوما بقوات الشرعية اليمنية دخل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إلى سجل الدول السعدي: الجنوبيون بحاجة للابتعاد عن الشطحات الزائدة والجلوس على طاولة واحدة دعا القيادي بالحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي الجنوبيين الى التقارب والجلوس على طاولة حوار واحدة لايقاف ما اسماها بالشطحات الزائدة. وقال السعدي أن