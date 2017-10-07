شاب عدني يشارك في مؤتمر للروبوت والذكاء الصناعي بدبي

شارك ابن عدن الشاب احمد سمير في المؤتمر العربي الخامس للروبوت والذكاء الاصطناعي والذي اقيم في مدينة دبي برعاية كريمة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، والذي تنظمه ندوة العلوم والثقافة والجمعية العربية للروبوت ونادي الامارات العلمي .

حيث قدم احمد سمير ورقة عمل بعنوان تحديات جديدة للروبوت تفتح افاق من العلم والمعرفة "انموذج ومقترح" بالنيابة عن ا/محمد عوض، كما تخلل المؤتمر عدد من الفقرات (ورش عمل-دورات تدريبية-جلسات نقاشية -اوراق عمل -معارض للابتكارات) .

وكان ابرز الحاضرين مركز محمد بن راشد للفضاء وجامعة دبي وشرطة وبلدية دبي حيث عرضوا انجازاتهم في استخدام الروبوت في عملهم حيث قدمت شرطة دبي رؤيتها لعام 2020 ان 25%من شرطة دبي سيكونوا رجال آليين ..

وشارك في هذا المؤتمر، عدد من الدول العربية ومن امريكا واوروبا وجهات حكومية وخاصة.

وتأتي مشاركة احمد سمير في هذا المؤتمر بهدف تبادل الخبرات وتلاقح الافكار وربط العلاقات وبحث ما هو جديد في هذا المجال .

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