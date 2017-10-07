الحوثيون يعتقلون القاضي عبدالوهاب قطران في صنعاء
عبدالوهاب قطران
السبت 07 أكتوبر 2017 02:35 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
اعتقل مسلحو جماعة الحوثي، اليوم السبت، القاضي عبدالوهاب قطران، في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال ناشطون واعلاميون أن مسلحين حوثيين على متن مصفحة اعترضوا طريق القاضي عبدالوهاب قطران اثناء ذهابه مع زوجته واطفاله الى احد المستشفيات بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وأشاروا الى أن مسلحي الحوثي روعوا زوجة قطران واولادهم واشهروا عليهم السلاح.
وكان القاضي القطران من كبار المؤيدين والمدافعين عن جماعة الحوثي قبل ان ينقلب عليها قبل اشهر.
وتلجأ جماعة الحوثي الى مبدأ الترغيب والترهيب لاسكات اصوات معترضيها.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها