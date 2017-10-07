حصري : دول التحالف ومؤسسات دولية تدرس آلية لصرف رواتب موظفي اليمن بعيدا عن الحكومة الشرعية والحوثيين

قالت مصادر دولية على صلة بتحركات أخيرة لعدد من دول التحالف العربي ومؤسسات دولية على صلة بالأمم المتحدة ان اجتماع ضم ممثلين عن دول التحالف وآخرين من هيئات دولية على صلة بالأمم المتحدة عقد قبل أيام وناقش فرصة إمكانية تولي مؤسسات دولية ودول من التحالف العربي صرف مرتبات موظفي الحكومة اليمنية .

وقالت المصادر في إفادة خاصة لصحيفة "عدن الغد" ان الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان وضم ممثلين عن صناديق دولية وآخرين من دول التحالف ناقش الوضع الإنساني في اليمن وإمكانية مساهمة الأمم المتحدة والتحالف العربي في صرف مرتبات موظفي الحكومة .

وأشارت المصادر إلى ان الاجتماع عقد عقب توصل المجتمع الدولي إلى توافق بضرورة توقف حكومة الرئيس هادي عن طبع إي كميات إضافية من العملة المحلية التي شهدت انهيارا هو الافضع لها منذ سنوات .

وقال مصدر يمني عامل في هيئات دولية شارك في هذه المشاورات التي استمرت لعدة أيام ان عدد من المقترحات تم التوافق عليها بينها التزام هذه الدول بصرف المرتبات وفق سندات صرف الرواتب الخاصة بموظفي الحكومة اليمنية والجيش والأمن لشهر أغسطس من العام 2014 .

وأشار المصدر إلى ان المشاركون في هذه المشاورات باتوا يدرسون طرقا خاصة لصرف المرتبات بعيدا عن تدخلات الحكومة الشرعية في المناطق المحررة أو الحوثيين أو صالح .

وأوضح المصدر إلى ان صرف المرتبات سيتم وفق الآلية القديمة لما قبل الحرب وبنفس القيمة المالية السابقة .

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