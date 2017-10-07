دعوات لإطلاق سراح الأسرى الجنوبيين في سجون الحوثي (أسماء)

وجه ناشطون دعوات لإطلاق سراح أسرى المقاومة الجنوبية في سجون الحوثيين بصنعاء.

وقال الناشطون لـ(عدن الغد) أن الأسرى الجنوبيين في سجون صنعاء يعانون من سوء المعاملة من قبل الحوثيين.

واشار الناشطون الا أن الصفقات الاخيرة بين المقاومة الجنوبية والحوثيين استثنت بعض الاسرى وهو ما اطال مدة سجنهم.

وطالب الناشطون قيادات المقاومة الجنوبية والتحالف العربي بايجاد وسيلة لاخراج الأسرى الجنوبيين من سجون الحوثي.

ونشر الناشطون أسماء عدد من أسرى المقاومة الجنوبية في سجون صنعاء.

ويقبع في سجن صنعاء المركزي وعدد من السجون الأخرى عشرات الأسرى الجنوبيين وفي مقدمتهم عميد الأسرى الجنوبيين أحمد عمر العبادي المرقشي.

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