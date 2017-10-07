عضو الهيئة الإدارية للجالية الجنوبية بالرياض الاستاذ مبارك الحامد يزور القائد قاسم الجوهري ويطمئن على صحته
عدن (عدن الغد)خاص:
قام الأستاذ مبارك الحامد عضو الهيئة الإدارية للجالية الجنوبية بمدينة الرياض بزيارة خاصة للاخ القائد قاسم الجوهري للأطمئنان على صحته ونقل تعازي الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ممثلة برئيس المجلس الأعلى للجالية الشيخ عباس صنيج الشاعري ونائبة الشيخ عبدالله الحضرمي ورئيس الجالية الجنوبية في مدينة الرياض الشيخ فضل علي صالح الجعوني وذلك في وفاة اخيه صبري الجوهري أثر الكمين الذي تعرضا له.
و عبر الاستاذ مبارك نيابتاً عن الجالية الجنوبية ورئاستها بتمنياتهم للأخ القائد قاسم الجوهري بالشفاء العاجل ودوام الصحة والرحمة والخلود لشقيقة صبري.
و رافق عضو الجالية الى مقر القائد الجوهري الملازم ناصر محمد ناصر مرصع وقد استقبلهم الاخ قاسم بكل حفاوه وتكريم مقدرا لهم تلك الزيارة الاخوية لما تمثله هذه الزيارة من احترام الجالية الجنوبية للاخ الجوهري حيث ان ابناء الجنوب يمثلون الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
حضر اللقاء الشيخ هاني اليزيدي مدير مديرية البريقة وجمع غفير من ابناء الجنوب من مدنيين وعسكريين ومشائخ واعيان وتمنى الجميع الشفاء العاجل للاخ القيادي قاسم والرحمة والخلود لشقيقة صبري الجوهري.
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