MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 07 أكتوبر 2017 11:58 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مصادر: أمن الضالع يفرج عن مشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي
أخبار وتقارير

مصادر: أمن الضالع يفرج عن مشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي

المهندس عبدالله الضالعي
السبت 07 أكتوبر 2017 11:49 صباحاً
الضالع (عدن الغد) خاص:

قالت مصادر مطلعة أن أمن محافظة الضالع أفرج عن عدد من المشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي.

وقالت المصادر لـ(عدن الغد) أن عدد من الاشخاص المشتبه بهم في حادثة اغتيال المهندس عبدالله الضالعي قد افرج عنهم من قبل أمن محافظة الضالع خلال الايام القليلة الماضية.

وأكدت المصادر أن إدارة الأمن لم تصدر بيانا توضح فيه اسباب اطلاق سراح عدد من المتهمين في اغتيال المهندس الضالعي حتى الان.

وقبل أسابيع اغتال مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية المهندس عبدالله الضالعي في مدينة الضالع.

ويعد المهندس عبدالله الضالعي من ابرز القيادات في الحراك الجنوبي ويملك حضورا قويا لدى جميع الاطراف الجنوبية. 


المزيد في أخبار وتقارير
مصادر: أمن الضالع يفرج عن مشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي
قالت مصادر مطلعة أن أمن محافظة الضالع أفرج عن عدد من المشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي. وقالت المصادر لـ(عدن الغد) أن عدد من الاشخاص المشتبه بهم في حادثة
الغفوري: هادي يملك نصف مليون جندي لكنه لايستطيع العودة إلى عدن
قال الكاتب اليمني مروان الغفوري ان الرئيس عبدربه منصور هادي يملك نصف مليون جندي لكنه لايستطيع العودة إلى عدن . وقال "الغفوري" :" يملك هادي جيشاً من  قرابة نصف مليون
(اليمنية) تصيب احلام شاب من عدن بالنجومية في مقتل
تسبب طيران اليمنية في اضاعة فرصة نجومية كان شاب موهوب من عدن على موعد معها عقب رفضها منحة فرصة السفر إلى الخارج للمشاركة في برنامج للموهوبين . وكان مقررا للشاب عمر




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
القاسمي يعتذر عن تصريحات مسيئة للجنوبيين
عبدالصمد مخاطبا القاسمي:اصحاب البناشر يملكون قدرة تحرير جزرك المحتلة من ايران
الرئيس هادي يصدر قرار ترقية للقيادي قاسم الجوهري
تغريدة للقاسمي يصف فيها الجوهري بالبنشري ويسخر منه تشعل مواقع التواصل الاجتماعية.. والجنوبيون يطالبون بالإعتذار
إثر إتخاذه قرار تعسفي .. تصاعد موجة الغضب تجاه محافظ شبوة وتزايد الدعوات المطالبة بإستبداله
مقالات الرأي
مع حلول بداية العام الدراسي، وبينما جميع التلاميذ يتأهبون لخوض عامهم الجديد بنشاط وحيوية والعودة الى
يحاول الكثير اليوم من نافخي كير الفتنة ودخلاء الإنسانية، الاصطياد التحريضي الاجرامي لاغراق الجنوبيين في وحل
انا اعتقد بل اجزم ان اي مهاترات سياسية على صفحات الجرايد او في المواقع الالكترونية هي في الحقيقة تعبر عن رأي
فخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اسمحوا لنا ان نكتب
عندما نقول تعز نحن لا نقصد الحجار والتراب وانما الانسان الذي يمثله صفوة المجتمع وهم من يرفعوا قضية تعز
  تأتي زيارة الملك "سلمان بن عبدالعزيز" الى موسكو في ظروف أصبحت صعبة وبالغة التعقيد في المنطقة ! حيث تأتي بعد
من محمد جميحيشتهر أهالي مدينة ذمار اليمنية بالنكتة وخفة الروح والردود الساخرة وسرعة البديهة. وشهر عنهم في
طالعنا في بعض المواقع الإعلامية تصريحا لاخي الاستاذ لطفي شطاره تناول فيه بعض الخطوات التي تتعلق بنشاط الفعل
 ظواهر خطيرة في المدراس الخاصة ، تضر بالسلم الاجتماعي حيث لا توجد رقابة ومتابعة حقيقية من مكتب التربية
  واحدة من أبرز المعضلات التي يواجهها المجلس الإنتقالي الجنوبي، هي أن كل «مفسبك» وناشط و«مولعي»
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التفوق للطالب عبد السلام ناصر سرور
تهانينا القلبية بزواج نجل السفير أحمد سعيد نعمان
وفيات
تعزية ومواساة برحيل المناضل العميد طاهر راشد مثنى المضو
" المرأة الثائرة " في ذمة الله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017