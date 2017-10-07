قالت مصادر مطلعة أن أمن محافظة الضالع أفرج عن عدد من المشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي.

وقالت المصادر لـ(عدن الغد) أن عدد من الاشخاص المشتبه بهم في حادثة اغتيال المهندس عبدالله الضالعي قد افرج عنهم من قبل أمن محافظة الضالع خلال الايام القليلة الماضية.

وأكدت المصادر أن إدارة الأمن لم تصدر بيانا توضح فيه اسباب اطلاق سراح عدد من المتهمين في اغتيال المهندس الضالعي حتى الان.

وقبل أسابيع اغتال مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية المهندس عبدالله الضالعي في مدينة الضالع.

ويعد المهندس عبدالله الضالعي من ابرز القيادات في الحراك الجنوبي ويملك حضورا قويا لدى جميع الاطراف الجنوبية.

المزيد في أخبار وتقارير مصادر: أمن الضالع يفرج عن مشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي قالت مصادر مطلعة أن أمن محافظة الضالع أفرج عن عدد من المشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي. وقالت المصادر لـ(عدن الغد) أن عدد من الاشخاص المشتبه بهم في حادثة الغفوري: هادي يملك نصف مليون جندي لكنه لايستطيع العودة إلى عدن قال الكاتب اليمني مروان الغفوري ان الرئيس عبدربه منصور هادي يملك نصف مليون جندي لكنه لايستطيع العودة إلى عدن . وقال "الغفوري" :" يملك هادي جيشاً من قرابة نصف مليون (اليمنية) تصيب احلام شاب من عدن بالنجومية في مقتل تسبب طيران اليمنية في اضاعة فرصة نجومية كان شاب موهوب من عدن على موعد معها عقب رفضها منحة فرصة السفر إلى الخارج للمشاركة في برنامج للموهوبين . وكان مقررا للشاب عمر