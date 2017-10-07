مصادر: أمن الضالع يفرج عن مشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي
المهندس عبدالله الضالعي
السبت 07 أكتوبر 2017 11:49 صباحاً
الضالع (عدن الغد) خاص:
الضالع (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر مطلعة أن أمن محافظة الضالع أفرج عن عدد من المشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي.
وقالت المصادر لـ(عدن الغد) أن عدد من الاشخاص المشتبه بهم في حادثة اغتيال المهندس عبدالله الضالعي قد افرج عنهم من قبل أمن محافظة الضالع خلال الايام القليلة الماضية.
وأكدت المصادر أن إدارة الأمن لم تصدر بيانا توضح فيه اسباب اطلاق سراح عدد من المتهمين في اغتيال المهندس الضالعي حتى الان.
وقبل أسابيع اغتال مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية المهندس عبدالله الضالعي في مدينة الضالع.
ويعد المهندس عبدالله الضالعي من ابرز القيادات في الحراك الجنوبي ويملك حضورا قويا لدى جميع الاطراف الجنوبية.
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