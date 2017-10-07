الغفوري: هادي يملك نصف مليون جندي لكنه لايستطيع العودة إلى عدن
السبت 07 أكتوبر 2017 11:34 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال الكاتب اليمني مروان الغفوري ان الرئيس عبدربه منصور هادي يملك نصف مليون جندي لكنه لايستطيع العودة إلى عدن .
وقال "الغفوري" :" يملك هادي جيشاً من قرابة نصف مليون فرد، كما تقول كشوفات الجيش
وقرابة ثلث إلى نصف العدد في كشوفات وزارة الداخلية..
لكنه يخشى العودة إلى أي من المدن المحررة
لا هو، لا نائبه، لا الوزراء، لا القادة، لا المحافظون، ولا حتى أشباح الموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار كل دقيقة.
نصف مليون عسكري وثلث مليون شرطي غير قادرين على تحرير قرية
ولا حماية موظف عام
ولا تأمين طريق لهنتوع.
تعليقات القراء
281241
[1] لاتحسب الدحابشة ....كم الصافي؟؟
السبت 07 أكتوبر 2017
بوحسين | حضرموت
جاوب يامال الشحم
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