قال الكاتب اليمني مروان الغفوري ان الرئيس عبدربه منصور هادي يملك نصف مليون جندي لكنه لايستطيع العودة إلى عدن .

وقال "الغفوري" :" يملك هادي جيشاً من قرابة نصف مليون فرد، كما تقول كشوفات الجيش

وقرابة ثلث إلى نصف العدد في كشوفات وزارة الداخلية..

لكنه يخشى العودة إلى أي من المدن المحررة

لا هو، لا نائبه، لا الوزراء، لا القادة، لا المحافظون، ولا حتى أشباح الموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار كل دقيقة.

نصف مليون عسكري وثلث مليون شرطي غير قادرين على تحرير قرية

ولا حماية موظف عام

ولا تأمين طريق لهنتوع.

المزيد في أخبار وتقارير مصادر: أمن الضالع يفرج عن مشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي قالت مصادر مطلعة أن أمن محافظة الضالع أفرج عن عدد من المشتبه بهم في اغتيال المهندس عبدالله الضالعي. وقالت المصادر لـ(عدن الغد) أن عدد من الاشخاص المشتبه بهم في حادثة الغفوري: هادي يملك نصف مليون جندي لكنه لايستطيع العودة إلى عدن قال الكاتب اليمني مروان الغفوري ان الرئيس عبدربه منصور هادي يملك نصف مليون جندي لكنه لايستطيع العودة إلى عدن . وقال "الغفوري" :" يملك هادي جيشاً من قرابة نصف مليون (اليمنية) تصيب احلام شاب من عدن بالنجومية في مقتل تسبب طيران اليمنية في اضاعة فرصة نجومية كان شاب موهوب من عدن على موعد معها عقب رفضها منحة فرصة السفر إلى الخارج للمشاركة في برنامج للموهوبين . وكان مقررا للشاب عمر

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