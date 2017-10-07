تسبب طيران اليمنية في اضاعة فرصة نجومية كان شاب موهوب من عدن على موعد معها عقب رفضها منحة فرصة السفر إلى الخارج للمشاركة في برنامج للموهوبين .

وكان مقررا للشاب عمر ياسين ان يغادر عدن صوب العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في برنامج للموهوبين لكن عدم قدرته على الحصول على حجز سفر افشل احلامه .

وقال ياسين لصحيفة "عدن الغد" انه ذهب أكثر من مرة إلى مكتب طيران اليمنية لكن دون جدوى .

المزيد في أخبار وتقارير (اليمنية) تصيب احلام شاب من عدن بالنجومية في مقتل تسبب طيران اليمنية في اضاعة فرصة نجومية كان شاب موهوب من عدن على موعد معها عقب رفضها منحة فرصة السفر إلى الخارج للمشاركة في برنامج للموهوبين . وكان مقررا للشاب عمر الرئيس هادي يصدر قرار ترقية للقيادي قاسم الجوهري اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مساء يوم الجمعة قرارا قضى بترقية القيادي في المقاومة الجنوبية قاسم الجوهري إلى رتبة عقيد . وبحسب مصادر مقربة من الجوهري لصحيفة "عدن امريكا ترصد 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن يمنيين رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) جائزة مالية قدرها 10 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن يمنيين مطلوبين بتهمة الإرهاب . ونشرت الصحيفة الاسرائيلية