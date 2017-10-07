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الرئيس هادي يصدر قرار ترقية للقيادي قاسم الجوهري

السبت 07 أكتوبر 2017 10:23 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مساء يوم الجمعة قرارا قضى بترقية القيادي في المقاومة الجنوبية قاسم الجوهري إلى رتبة عقيد .

وبحسب مصادر مقربة من الجوهري لصحيفة "عدن الغد" فقد اصدر هادي قراره هذا مع تعيين خاص للجوهري في وزارة الداخلية .

وأشارت المصادر إلى ان قرار التعيين سينشر لاحقا .

 


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