الرئيس هادي يصدر قرار ترقية للقيادي قاسم الجوهري

مع حلول بداية العام الدراسي، وبينما جميع التلاميذ يتأهبون لخوض عامهم الجديد بنشاط وحيوية والعودة الى
يحاول الكثير اليوم من نافخي كير الفتنة ودخلاء الإنسانية، الاصطياد التحريضي الاجرامي لاغراق الجنوبيين في وحل
انا اعتقد بل اجزم ان اي مهاترات سياسية على صفحات الجرايد او في المواقع الالكترونية هي في الحقيقة تعبر عن رأي
فخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اسمحوا لنا ان نكتب
عندما نقول تعز نحن لا نقصد الحجار والتراب وانما الانسان الذي يمثله صفوة المجتمع وهم من يرفعوا قضية تعز
تأتي زيارة الملك "سلمان بن عبدالعزيز" الى موسكو في ظروف أصبحت صعبة وبالغة التعقيد في المنطقة ! حيث تأتي بعد
من محمد جميحيشتهر أهالي مدينة ذمار اليمنية بالنكتة وخفة الروح والردود الساخرة وسرعة البديهة. وشهر عنهم في
طالعنا في بعض المواقع الإعلامية تصريحا لاخي الاستاذ لطفي شطاره تناول فيه بعض الخطوات التي تتعلق بنشاط الفعل
ظواهر خطيرة في المدراس الخاصة ، تضر بالسلم الاجتماعي حيث لا توجد رقابة ومتابعة حقيقية من مكتب التربية
واحدة من أبرز المعضلات التي يواجهها المجلس الإنتقالي الجنوبي، هي أن كل «مفسبك» وناشط و«مولعي»
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