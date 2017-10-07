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اليمن يرحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بإلغاء الحظر الاقتصادي على السودان

السبت 07 أكتوبر 2017 07:47 صباحاً
عدن ( عدن الغد ) سبأ :

رحبت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير القاضي بإلغاء الحظر الاقتصادي المفروض على جمهورية السودان الشقيق .

وأشادت الخارجية اليمنية في بيان صحفي لها بهذا القرار وقالت :" ان القرار يصب في مسار تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية ويعمل على الوصول بالعلاقات بين البلدين الى المستوى الطبيعي المأمول كما يسهم في جهود الاستقرار في المنطقة". 

وأكدت دعم الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها الحكومة السودانية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنماء للشعب السوداني الشقيق والدفاع عن حقوقه الاقتصادية وحريته وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان وبما يعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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