الاتحاد اليمني في ماليزيا يجهز لأكبر احتفالية بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر

يعمل فريق تنظيمي يتبع للإتحاد اليمني للطلاب في ماليزيا على قدم وساق استعدادًا للإحتفال بثورتي ١٤ اكتوبر و٢٦ سبتمبر المجيدتين في الثالث عشر من الشهر الحالي.

وقد ساهمت السفارة في رعاية الحفل بالتعاون مع النادي اليمني وبتنظيم وتجهيز كامل من الإتحاد اليمني للطلاب في ماليزيا، فيما يرعى مركز لايت ميديا الفعالية إعلاميًا.

وصرح الدكتور يوسف الشراعي رئيس الاتحاد "ان هذا الاحتفال الضخم يرسل رسالة قوية المضمون الى الاطراف التي تحاول اعادة عجلة التاريخ الى الوراء، وأن هذا الاحتفال نموذج يمثل وحدة الصف ولحمة الكلمة لكل اليمنيين خارج الوطن بمختلف آرائهم وتوجهاتهم واتفاقهم على بقاء اليمن جمهوريًا مستقلًا بسيادته وبسلطته".

فيما صرح مركز لايت ميديا أن الاحتفال بالثورتين في مناسبة واحدة دليل على توحد الرؤية والأهداف لكلا الثورتين.

يذكر ان الإتحاد اليمني في ماليزيا يعد من أكثر الاتحادات نشاطًا وفعالية، وينظم عددًا من الفعاليات والانشطة الى جانب كونه ممثلاً لآلاف الطلاب في ماليزيا.

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