وزير حقوق الإنسان يطمئن على صحة محافظ عدن المفلحي

التقى محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم، وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، خلال قيام الوزير عسكر، بزيارة المحافظ المفلحي، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة للاطمئنان على صحته.

وخلال الزيارة، طمأن محافظ عدن المفلحي، الوزير عسكر، على صحته بعد إجرائه عمليتين جراحيتين في إحدى مستشفيات القاهرة، كما أطلعه على مراحل وخطوات العلاج، وشكره على زيارته للاطمئنان عليه.

كما ناقشا المحافظ المفلحي والوزير عسكر، عدداً من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة، والقضايا الوطنية ومستجدات وتطورات الأحداث على مختلف الأصعدة والمستويات المتصلة بالشأن اليمني في ظل المرحلة الراهنة والأوضاع التي تعيشها البلاد.

ومن جانبه تمنى الوزير عسكر، أن يمن الخالق عز وجل بالصحة والعافية على محافظ عدن المفلحي، وأن يعود إلى أرض الوطن معافى لمواصلة مهامه الرسمية والوطنية في خدمة أبناء عدن والوطن.





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