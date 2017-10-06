وزير الثقافة يجري اتصالاً هاتفياً بالفنانة الكبيرة تقية الطويلة

جرى وزير الثقافة مروان دماج ،مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بالفنانة الكبيرة تقية الطويلة.



واطمأن الوزير دماج خلال الاتصال على صحتها وقدم لها خالص اعتذاره عن الخبر المفبرك الذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية وناشطي مواقع التواصل الاجتماعية والتي تحدثت عن وفاتها.





وأشاد وزير الثقافة بالجهود الكبيرة التي قدمتها الفنانة تقية الطويلة من خلال اسهاماتها التي اثرت بها الساحة الفنية والثقافية باعمالها الفنية المتميزة..معبراً عن سعادته بسلامتها ومتمنياً لها موفور الصحة والسعادة وطول العمر.





وأشار الى ان أي اشاعات من هذا النوع ليست إلا برهان على المكانة الكبيرة الذي يحتلها الفنان في أوساط الناس،وأن إشاعة الوفاة التي تناقلتها المواقع الإخبارية هي تذكير بما لا يجب ان ينسى تذكير بهذا الإرث الفني الغنائي الغني والاصيل.





ودعا وزير الثقافة ،الفنانة الكبيرة تقية الطويلة الى السماح بمساهمة الوزارة في حفض الإرث الفني الكبير لها.