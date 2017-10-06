رئيس الوزراء يوجه بسرعة البت في تظلمات الطلاب المبتعثين

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة رفع التظلمات الخاصة بالطلاب المبتعثين والبت فيها وفقاً للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك أستقبال تظلمات الطلاب الفردية والبت فِيهَا بفترة لا تزيد عن عشرة إيام.





ويأتي توجية رئيس الوزراء في إطار الاهتمامات والجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة، وفقاً للتوجيهات الصريحة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية بحل كافة قضايا الطلاب الدارسين في الداخل والخارج.



هذا وكان رئيس الوزراء قد وجه بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين على نفقة جميع الجهات للربع الثاني 2017 والرسوم الدراسية للعام 2016/2017..موجهاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التعاطي مع التظلمات الوارده من الطلاب والتعاطي معها على وجه السرعة.



وحث رئيس الوزراء، وزارة التعليم العالي، على متابعة الملحقيات لرفع التظلمات،كما وجه بصرف تذاكر السفر ( ذهاب) لاوائل الجمهورية والمحافظات المرشحين للدراسة في الخارج.