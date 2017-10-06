عبدالصمد مخاطبا القاسمي:اصحاب البناشر يملكون قدرة تحرير جزرك المحتلة من ايران

رد السياسي الجنوبي البارز عبدالله عبدالصمد بعنف شديد على تصريحات لباحث اماراتي سخر فيها من قيادات المقاومة الجنوبية وقال ان بعضهم ليسوا الا بناشر.

وقال "عبدالصمد" ردا على تصريحات خالد القاسمي ان اصحاب البناشر الذين سخر منهم القاسمي يملكون من الرجولة مايكفي لتحرير جزر اماراتية تحتلها ايران منذ عقود .

وقال "عبدالصمد" مخاطبا القاسمي بالقول :" عندما تحتاج اصحاب البنشر وفقراء الجنوب وفلاحيه ورجاله سيأتون يحرروا لك طنب الكبرى والصغرى وابو موسى